Названы условия для перехода Вооруженных сил России в наступление Военэксперт Дандыкин: ВС России пойдут в наступление, когда силы ВСУ иссякнут

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы России перейдут в наступление в зоне СВО, когда ВСУ потеряют способность маневрировать резервами и перебрасывать их, например, из Западной Украины под Одессу или в район Купянска. Он не исключил, что ВСУ хватит личного состава на «бессмысленные атаки» на месяц.

Когда мы пойдем в наступление? Думаю, когда ВСУ обессилят, когда не будет возможности маневрировать резервами, перебрасывая их с Западной Украины в Одесскую область или в район Купянска. У них 71 тысяча безвозвратных потерь за три месяца. Это очень много. СССР за 10 лет в Афгане потерял 15 тысяч. Думаю, что у ВСУ сил хватит на бессмысленные атаки на месяц, — заявил Дандыкин.

По его словам, из-за потерь ВСУ решили призывать «инвалидов, психически больных и отлавливать беженцев в Европе». Дандыкин подчеркнул, что «о нашем наступлении сейчас думают все: на боевых позициях, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях».

Есть и другие русские города — Измаил, Очаков, Одесса, Николаев. Работы много. Всякая оборона, даже активная, заканчивается переходом в наступление. Надеюсь, что это настанет скоро, — подытожил Дандыкин.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер завил, что российские войска при необходимости могут перейти в полномасштабное наступление в зоне специальной военной операции. По его словам, главным приоритетом для России станет минимизация потерь в личном составе вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71 тысячу человек. По его словам, российская армия уничтожила 543 танка и 18 тысяч бронемашин. Президент добавил, что Украина не смогла достичь своих заявленных целей наступления.