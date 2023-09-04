Названы способы облегчить состояние при гриппе Терапевт Чиркова: при гриппе важно пить больше жидкости и принимать витамин C

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для облегчения состояния при гриппе необходимо пить больше теплой жидкости, например, чай, морсы, отвар шиповника и напиток из имбиря, лимона и меда, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, ни в коем случае нельзя переносить болезнь «на ногах».

Ни в коем случае не пытайтесь переносить грипп «на ногах». Пейте много теплой жидкости — чая, морсов, отвара шиповника, имбиро-лимонного напитка, — сказала Чиркова.

Она добавила, что при заболевании гриппом следует принимать витамин С в высоких дозировках — до 1 г в день. Чиркова также посоветовала употреблять аскорутин и витамин Д. Терапевт подчеркнула, что во время болезни следует много спать и выполнять все предписания лечащего врача.

Кроме того, врач напомнила о важности своевременной вакцинации. Делая прививки в сентябре, человек может застраховать себя и окружающих от эпидемии в конце осени — начале зимы.

Ранее Чиркова рассказала, что основным отличием гриппа от других ОРВИ является высокая температура и сильнейшая интоксикация. По ее словам, начинается заболевание резко, температура может держаться на очень высоких цифрах и переходить в тяжелую астению в период реконвалесценции даже при отсутствии осложнений. Терапевт подчеркнулп, что самое главное в такой ситуации — немедленно обратиться к врачу.