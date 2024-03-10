Названа причина смерти диктора Моргуновой Диктор и телеведущая Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Светлана Моргунова

Народная артистка России и легендарный диктор СССР Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба, сообщила близкая подруга Вера Мусатова. Также, по ее словам, которые приводит ТАСС, Моргунова не оправилась после потери сына, который умер в 2020 году, и постепенно угасала.

Это сегодня случилось утром. Причина смерти — отрыв тромба, — сказала собеседница агентства.

Вечером 10 марта стало известно о смерти Светланы Моргуновой. Всего за четыре дня до ухода она отпраздновала день рождения. По словам помощницы Моргуновой, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. Она также отметила, что пребывает в шоке от этого известия, и уточнила, что артистка ничем не болела.

По данным MK.RU, Моргунова скончалась в своей квартире на улице Малой Дмитровке. Она внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Помощница вызвала ей скорую помощь, но спасти звезду телеэкрана было уже нельзя.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета. С 1961 года Моргунова была диктором Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски «Голубого огонька» и «Утренней почты».

В 1978 году Моргунова получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2000 году — народной артистки России, в 2011-м — орден Дружбы.