Названа группа людей с повышенной смертностью от «омикрона» Вирусолог Чумаков назвал группу людей с повышенной смертностью от «омикрона»

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Вирусолог Пётр Чумаков заявил, что чаще всего жертвами штамма коронавируса «омикрон» становятся люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Эксперт отметил, что в этой группе оказываются больные с диабетом, а также пациенты преклонного возраста. Он указал на то, что также бывают исключения, когда люди старшего поколения легче переносят болезнь, чем молодые, пишет URA.RU.

Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые патологии, просто люди преклонного возраста. Они, в среднем, болеют более тяжело, — рассказал Чумаков.

В данном случае течение болезни во много зависит от генетики пациента, заключил вирусолог.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что синдром раздражённого кишечника может быть одним из симптомов развития у человека опухоли. Эксперт отметил, что подобные симптомы являются признаком более серьёзных заболеваний. Он добавил, что человек ни в коем случае не должен заниматься самолечением в подобных случаях. Он порекомендовал при первом проявлении дискомфорта обратиться к врачу-гастроэнтерологу.