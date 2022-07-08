Названа группа людей, которые могут умереть внезапной смертью Кардиолог Конев рассказал, кто рискует умереть внезапной смертью

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Врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ Юрий Конев заявил, что оторвавшийся тромб — это быстрая и внезапная смерть. Эксперт добавил, что подобному явлению подвержены люди, у которых есть предрасположенность. Он посоветовал проверить свою наследственность, а также обращать внимание на историю болезни близких родственников, пишет URA.RU.

Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется, — рассказал Конев.

Он отметил, что людям, у которых есть предпосылки к тромбозу, следует соблюдать меры профилактики, например, регулярно проходить диспансеризацию.

Онколог Иван Карасёв ранее заявил, что самым тревожным сигналом организма о проблемах со здоровьем является ноющая боль, которая возникает внезапно и долго не проходит. Эксперт уточнил, что неприятные ощущения при глотании, ночные боли в желудке, боли в желудке через пару часов после приёма пищи могут быть признаком онкологии желудочно-кишечного тракта. Он добавил, что резкая потеря веса (более 5–7 кг за месяц) могут быть признаком онкологии.

По его словам, об опухоли может также свидетельствовать изменение цвета кожи. Специалист пояснил, что землистый цвет может говорить о новообразовании в кишечнике, а желтушный об опухоли головки поджелудочной железы.