Назван надёжный способ добиться повышения зарплаты

https://static.news.ru/photo/3a96ece0-fc64-11ea-ab51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова считает осень идеальным временем, когда работникам следует просить повышения зарплаты. По её словам, чтобы добиться желаемого результата, необходимо использовать правильный подход.

Большая часть коммерческих компаний в РФ принимает бюджет на следующий год в конце календарного года. Поскольку зарплаты сотрудников являются самой большой статьёй расхода, работник, если рассчитывает на прибавку, заявить об этом должен осенью, когда бюджет будущего года только формируется, пояснила Долякова в интервью радио Sputnik.

Рекрутер подчеркнула, что просьба о повышении зарплаты должна быть обоснованной, но не следует напирать, например, на подорожавшую аренду жилья.

Работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объём работы. Здесь есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть не просто из-за того, что аренда квартиры подорожала и человеку нужно больше денег, а поскольку человек готов взять больший объём работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20%, — отметила Долякова.

Она добавила, что к разговору необходимо подготовиться и следует подумать о той работе, которую сотрудник готов предложить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство россиян потеряли в зарплате из-за карантина. Более половины из 3,9 тысячи опрошенных россиян (58%) отметили, что во время карантина работодатель снизил им зарплату. Из них 81% продолжают и сегодня работать по сниженной ставке. На докарантиный уровень зарплата вернулась у 18% респондентов. Ещё 1% опрошенных заявили, что у них зарплата выросла.