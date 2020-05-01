Накричавшего на полицейских сочинца оштрафовали за нарушение самоизоляции

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Штраф в тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции получил сочинец, устроивший скандал полицейским на улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что 30 апреля житель Сочи накричал на патруль, потребовал представиться и рассказать о своём образовании, а после заявил, что гуляет с ребёнком. Инцидент был зафиксирован на видео.

На законное требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчина ответил категорическим отказом в грубой форме, — цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов.

Плицейские добавили, что мужчина стал размахивать руками, провоцировать конфликт и попытался уйти. Его задержали. Адлерский районный суд оштрафовал мужчину на 1 тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, его ожидает наказание за оскорбление представителей власти.

Как писал NEWS.ru, к выявлению нарушителей режима самоизоляции на общественном транспорте Москвы подключили контролёров. Они будут передавать информацию о таких пассажирах в полицию.