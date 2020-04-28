В Москве нарушителей режима самоизоляции будут ловить контролёры

https://static.news.ru/photo/2708a53c-8942-11ea-b7fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К выявлению нарушителей режима самоизоляции на общественном транспорте Москвы подключили контролёров. Они будут передавать информацию о таких пассажирах в полицию.

С сегодняшнего дня контролёры при проверке цифровых пропусков с помощью планшетов смогут сразу же выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома — носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц, — сказал ТАСС и. о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он отметил, что в настоящее время для проверки цифровых пропусков в московском метро и наземном городском пассажирском транспорте задействовано более 250 контролёров.

16 апреля стражи порядка составили 2043 протокола в отношении людей, не соблюдающих социальную дистанцию и гуляющих по улице. 213 штрафов было выписано больным коронавирусной инфекцией, которые нарушили режим самоизоляции, заявил начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. 17 апреля число нарушителей составило 1,5 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин не исключил ужесточение пропускного режима в столице. По его словам, это может произойти, если количество нарушений со стороны граждан и предприятий увеличится.