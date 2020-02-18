https://static.news.ru/photo/f7b5a8e4-5236-11ea-b6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские водители смогут получать прогноз появления гололёда на конкретных улицах. Информация будет поступать в специальное приложение на смартфоне или напрямую в автомобиль, сообщил NEWS.ru вице-президент НП «ГЛОНАСС», советник национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Евгений Белянко.

В последнем случае, по его словам, будет применяться система V2X — обмен данными между автомобилем и объектами дорожной инфраструктуры.

Мы ожидаем появление такого сервиса по итогам окончательного внедрения цифровой платформы «Автодата», ориентировочно в 2022 году. Москва — наиболее подходящий город для его тестирования, — сказал Белянко.

Он отметил, что что сегодня водитель знает прогноз гололедицы в целом по городу. Более точное определение будет возможно только при обработке большего количестве данных.

Представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев пояснил, что платформа «Автодата» будет обрабатывать информацию, анализировать её и выдавать прогноз на основе температурного фона и влажности воздуха. Данные будут аккумулироваться от метеорологических дорожных станций, а также других автомобилей, обладающих технологией V2X. По его словам, сейчас тестирование оборудования проводится в Самаре и Волгограде, позднее планируется сделать это и в Москве.

Ключевое отличие данной системы от встроенной в большинстве современных автомобилей ESC/ESP заключается в том, что водитель будет заранее знать, на каких улицах на его маршруте образуется гололёд. Встроенные системы предупреждают включением соответствующего индикатора на панели, когда машина уже «пошла юзом», — сказал он.

По оценкам Евгения Белянко, предупреждающий о гололёде сервис позволит снизить количество ДТП на 20-25%, если водитель будет следовать полученным рекомендациям. Сколько будет стоить его создание, он не уточнил.

Разработка технологии обойдётся в 8-10 млн рублей, без учёта затрат на городское оборудование, сказал источник, знакомый с ходом подготовки проекта. Он добавил, что сервис будет использовать вычислительные ресурсы самой цифровой платформы «Автодата» стоимостью 1,3 млрд рублей.

Сервис может быть встроен в один из уже работающих навигаторов. Наиболее вероятные партнёры — «Яндекс.Навигатор» и 2ГИС, вошедшие в консорциум «Автодата.Рус». Но на данном этапе не исключается вариант разработки отдельного приложения, предупреждающего о гололёде и пробках.

В России в рамках исполнения поручения президента РФ реализуется проект создания национальной сервисной телематической платформы «Автодата» по сбору автомобильных данных. Для её создания в сентябре 2019-го был сформирован межотраслевой консорциум «Автодата.Рус». Его учредителями выступают Минпромторг, Минкомсвязи, Росавтодор, Российский союз автостраховщиков, НП «ГЛОНАСС», ГК «Роскосмос», «Ростелеком», «Яндекс», Группа «ГАЗ», Sollers и другие. Проект реализуется на основе государственно-частного партнёрства.

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