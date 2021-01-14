На Сейшелах смогут отдохнуть только вакцинированные туристы

https://static.news.ru/photo/ac99810e-5731-11eb-b717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabrina Hentschel/dpa/Global Look Press

Сейшельские острова открылись для путешественников из любой точки мира при условии, что они получили обе дозы вакцины от коронавируса.

По словам министра туризма Сильвестра Радегонде, в качестве подтверждения того, что прививка была поставлена, при себе нужно иметь справку. Кроме того, турист должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который был взят в течение 72 часов до вылета.

Мы надеемся, что это откроет туристическую индустрию для местных жителей, прежде всего для небольших отелей. А также обеспечит прорыв, в котором наша экономика отчаянно нуждается, — отметил он.

Предполагается, что к середине марта гостям островов потребуется только ПЦР-тест, так как власти намерены вакцинировать 70% местных жителей, чтобы сформировать коллективный иммунитет, передаёт Seychelles News Agency.

Ранее NEWS.ru писал, что отпускные дни можно распределить в 2021 году грамотно и отдохнуть в два раза больше. Для этого нужно воспользоваться особым методом и распорядиться официальными выходными, приуроченными к государственным праздникам.