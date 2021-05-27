На Алтае затравили пострадавшую от надругательств девочку

https://static.news.ru/photo/0be93c8c-becd-11eb-9c6b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Одиннадцатилетнюю девочку из Барнаула, которая подверглась надругательствам со стороны 14-летней школьницы, затравили в соцсетях. Об этом в своём Instagram рассказала детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева.

Омбудсмен сделала акцент на том, что травлей занимаются не подростки, а взрослые, которые распространяют видеозапись произошедшего. При этом она напомнила, что за подобные действия возможно привлечение к уголовной ответственности.

Казанцева призвала руководителей местных СМИ соблюдать этику при освещении происшествий с несовершеннолетними, закрывать комментарии и исключать возможность появления видеозаписей.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 23 мая. Пострадавшая находилась в заброшенном доме в компании других школьниц. Она подверглась избиению и надругательствам со стороны 14-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Всё произошедшее было снято на видео, которое затем попало в Сеть.

Истязательница задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Решается вопрос о её аресте.