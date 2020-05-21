Мясников пояснил слова о «русском чуде» при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/dea1acae-7dec-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не знает точную причину низкой смертности от коронавируса в России, которую раньше назвал «русским чудом». По его словам, в тот раз он имел в виду не только Россию, но и другие республики бывшего СССР.

Если мы узнаем, в чём дело, тогда, может быть, весь мир найдёт лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации, — предположил врач в интервью YouTube-каналу Владимира Соловьёва.

Мясников отметил, что в России статистику смертности не правят, поскольку «с этим очень строго». Малое число летальных исходов он связал и с большим количеством стационаров в стране.

У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе, поэтому мы можем рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение, — объяснил он свою точку зрения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников назвал чушью утверждения о том, что две стороны медицинских масок предназначены для разных целей. По его словам, подобные заявления могли сделать только теоретики заговоров или фантазёры-психи. Специалист подчеркнул, что не имеет значения, какой стороной надевать маску.