МВД согласовало законопроект об ограничении связи в местах лишения свободы

https://static.news.ru/photo/4507e824-20e4-11eb-af69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России согласовало законопроект, предлагающий ограничить услуги связи в местах лишения свободы, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В эфире телеканала «Россия 1» глава МВД заявил , что надеется на принятие согласованного законопроекта в самом ближайшем будущем.

В начале 2020 года в Государственную думу внесли проект закона, в котором предлагается обязать операторов связи блокировать незаконно используемые в колониях и СИЗО мобильные телефоны на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы. Законопроект также содержит положение о возможности отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и СИЗО.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержала эту законодательную инициативу. Глава ведомства Александр Калашников назвал целесообразным обеспечение «тихих зон» в местах лишения свободы с помощью операторов связи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФСИН намерена установить специальные глушилки в исправительных колониях, чтобы помешать работе так называемых тюремных колл-центров. На это будет потрачено порядка 3 млрд рублей.



