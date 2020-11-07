МВД согласовало законопроект об ограничении связи в местах лишения свободы

МВД России согласовало законопроект, предлагающий ограничить услуги связи в местах лишения свободы, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
В эфире телеканала «Россия 1» глава МВД
В начале 2020 года в Государственную думу внесли проект закона, в котором предлагается обязать операторов связи блокировать незаконно используемые в колониях и СИЗО мобильные телефоны на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы. Законопроект также содержит положение о возможности отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и СИЗО.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержала эту законодательную инициативу. Глава ведомства Александр Калашников назвал целесообразным обеспечение «тихих зон» в местах лишения свободы с помощью операторов связи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ФСИН намерена установить специальные глушилки в исправительных колониях, чтобы помешать работе так называемых тюремных колл-центров. На это будет потрачено порядка 3 млрд рублей.