Москвичей предупредили о резком похолодании

https://static.news.ru/photo/1997c5f2-d656-11ea-b9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В середине следующей недели в Москве ожидается существенное похолодание до плюс 15.

Как сообщает РИА Новости, похолодание в столичном регионе будет сопровождаться осенними дождями.

Отмечается, что наиболее высокая температура на этой неделе будет 5 и 6 августа. Ожидается до 28–29 градусов, что примерно на 2–3 градуса выше нормы. 7 августа тоже будет тепло — 23–28 градусов. Затем начнётся небольшое понижение, которое синоптики назвали «комфортным».

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале августа в европейскую часть России придёт похолодание. Он добавил, что по предварительным прогнозам, похолодание будет несильным.