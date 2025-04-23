Москвичей предупредили о ливнях с грозой ближайшей ночью Вильфанд: в Москве в ночь на 24 апреля может выпасть 6–7 мм осадков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ночь на 24 апреля ожидается выпадения 6–7 мм осадков, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, до полудня четверга, 24 апреля, в столице прогнозируется ливневый дождь с грозой.

Изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта в Москве, объяснил синоптик. Он спрогнозировал большую вероятность дождя, местами ливня, грозы, порывов ветра до 15 м/с. Погода будет бушевать со среды до 12 часов 24 апреля.

Летняя июльская погода, почему бы и грозе не быть. Это не апокалипсис, но предупреждение, — сказал метеоролог.

Ранее синоптик Вильфанд допустил, что 2025 год войдет в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что в большинстве регионов России летом ожидается температура около и выше климатической нормы.

Позже сообщалось, что температура воздуха в Москве 23 апреля достигла плюс 24,5 градуса, превысив максимальное значение 1995 года. Как сообщил Роман Вильфанд, это уже шестой по счету температурный рекорд в столице за последнюю неделю. Синоптик отметил, что 22 апреля рекорды по температуре были побиты в 16 российских городах. В частности, в список вошли Смоленск, Рязань, Курск, Орел, Воронеж, Ульяновск, Екатеринбург.