Московский священник умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/abb646f6-8e0e-11ea-bdb2-fa163e074e61_660.jpg Андрей Молчанов Фото: hramgolyanovo.ru

Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила о последствиях распространения COVID-19 среди священников. От вызванных вирусом осложнений умер клирик московского храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Андрей Молчанов.

Мужчина скончался 3 мая на 55 году жизни. По данным, размещённым на сайте храма, в последний раз он совершал богослужение 19 апреля на Пасху.

В конце месяца его госпитализировали с пневмонией. Позднее состояние пациента ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако врачам не удалось спасти священника.

Ранее положительный результат показал анализ на коронавирус у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве Владислава Свешникова. Также инфекция подтвердилась у настоятеля храма Святителя Николая в Пыжах 79-летнего протоиерея Александра Шаргунова, писал NEWS.ru.