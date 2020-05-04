Московский священник умер от коронавируса

Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила о последствиях распространения COVID-19 среди священников. От вызванных вирусом осложнений умер клирик московского храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Андрей Молчанов.
Мужчина скончался 3 мая на 55 году жизни. По данным,
В конце месяца его госпитализировали с пневмонией. Позднее состояние пациента ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако врачам не удалось спасти священника.
Ранее положительный результат показал анализ на коронавирус у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве Владислава Свешникова. Также инфекция подтвердилась у настоятеля храма Святителя Николая в Пыжах 79-летнего протоиерея Александра Шаргунова, писал NEWS.ru.
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