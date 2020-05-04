Московские власти установили новые видеокамеры на пляжах

https://static.news.ru/photo/b0697cea-8e09-11ea-96dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал об усилении патрулирования пляжей столицы из-за коронавируса. По его словам, на территориях в круглосуточном режиме ведётся видеонаблюдение.

Кроме того, там установили дополнительные камеры, передаёт ТАСС.

Поставили ограждения, указатели, информационные щиты. Усилили патрулирование лесопарковых, зелёных зон, пляжей, а также особо охраняемых природных территорий, — добавил он.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что резкой отмены ограничений не будет. Процесс предполагается поэтапный. Сценарий будет зависеть от показателей по итогам майских праздников.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались 764.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели свыше 1,1 млн.