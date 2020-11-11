Московские библиотеки ограничат доступ посетителей

https://static.news.ru/photo/214707c4-2424-11eb-8393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 13 ноября федеральные библиотеки в Москве ограничат доступ посетителей в свои помещения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе.

Посетить их можно будет лишь по предварительной записи и при условии заполнения читальных залов менее чем на 25% от максимального числа мест. Указанные меры будут действовать до середины января, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства культуры.

Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций — библиотек — дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечить с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование библиотек для посетителей в зданиях по предварительной записи, при условии заполнения читального зала не более 25% от общей вместимости зала, — говорится в сообщении.

Библиотеки будут следить за тем, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию, и предоставят абонентам удалённый доступ ко всем информационным ресурсам.

Ранее NEWS.ru писал, что 10 ноября власти Москвы приняли решение об ужесточении мер по сдерживанию коронавируса. Организации культурного досуга и спортивных мероприятий должны будут контролировать заполняемость помещений ниже 25% от максимального числа посетителей.