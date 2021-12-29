Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

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Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) по иску столичной прокуратуры, сообщает корреспондент РИА Новости из здания суда. Защита будет обжаловать постановление. 28 декабря Верховный суд ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента).

Требование прокурора удовлетворить, «Мемориал» — ликвидировать, — огласил решение судья Михаил Казаков.

Защита будет обжаловать решение Мосгорсуда о ликвидации, заявил адвокат организации Михаил Бирюков.

Мы не согласны с решением, это наша обязанность — обжаловать, — сказал он.

Утверждается, что на заседание в Мосгорсуд приехали дипломаты из США, Германии, Дании, Испании, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Ранее решение о ликвидации «Мемориала» вынес Верховный суд России. Основанием для этого послужил иск Генпрокуратуры, поданный в ноябре. В нём надзорное ведомство обвинило организацию в систематическом несоблюдении российских законов, искажении памяти о Великой Отечественной войне, спекуляциях на теме репрессий, создании лживого образа СССР и попытке реабилитировать нацистских преступников.

Решение ВС поддержало общественное движение «Ветераны России». Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв назвал его закономерным.

Ликвидацию организации раскритиковал правозащитник Лев Пономарёв (лицо, исполняющее функции иностранного агента). Он назвал решение ВС «омерзительным», но в то же время ожидаемым. Возмущение также выразил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, ликвидация организации является фатальной ошибкой.