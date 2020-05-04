Митрополит Тихон: Бог допустил пандемию, чтобы люди научились любить других

https://static.news.ru/photo/64932e9a-8dac-11ea-a967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ltd Foma/Russian Look

Бог допустил эпидемию коронавируса, чтобы люди научились любить ближних своих, а через это познали самого Бога, считает митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Митрополит и ведущий программы «Парсуна» на канале «Спас» Владимир Легойда обсудили действия священников, которые, несмотря на запрет, проводили богослужения в храмах, аргументируя этом тем, что есть вещи превыше гуманизма.

Гуманизм — это во многом безбожие, когда в центр мироздания становится комфорт и благо человека. Гуманистическое мировоззрение атеистично. А есть человеколюбие. Бог — человеколюбец, он не гуманист. Две заповеди в одной: возлюби Господа и ближнего как самого себя. Оторвать христианское человеколюбие от веры невозможно, — высказался священнослужитель.

Также он заметил, что через ниспосланную Богом пандемию люди смогут переосмыслить жизнь и узнать, что такое деятельная любовь.

Как писал NEWS.ru ранее, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал задуматься над положительной стороной пандемии коронавируса. По его мнению, из-за эпидемии активизируются волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего.