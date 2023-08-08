Минздрав вводит новую систему оплаты труда: что будет с зарплатами врачей Глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, когда на нее перейдут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2025 года в России перейдут на новую систему оплаты труда медиков, сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, сегодня в некоторых субъектах федерации такие подходы отрабатываются в пилотном режиме. Что ожидать от нововведения, как ситуация с зарплатами обстоит сейчас и почему они остаются низкими, — в материале NEWS.ru.

Какую новую систему оплаты труда анонсировал Минздрав

Выступая на брифинге в Уфе, глава Минздрава заявил, что менее чем через полтора года российским медикам будут платить зарплату по-новому. Правда, деталей анонсируемого нововведения он не уточнил.

«В 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. <...> Сегодня именно отработка в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов», — заявил Мурашкко.

По данным «Российской газеты», министр говорил об отраслевой системе оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников, которую правительство разработало еще в 2021 году. В качестве пилотных регионов были выбраны Республика Саха (Якутия), Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, а также Севастополь.

ОСОТ конкретизирует методику расчета и структуру зарплаты. Планируется установить единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, а также правила и условия их применения. Структура зарплаты будет состоять из должностного оклада, стимулирующих и компенсационных выплат.

Старт программы неоднократно переносился и в итоге был отложен на январь 2025 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему врачи жалуются на зарлаты

О проблемах низких зарплат работники здравоохранения говорят уже несколько лет. Так, в 2019 году о планах устроить забастовки против низких зарплат и переработок заявляли работники скорой помощи в Пермском крае, Самарской, Смоленской и Челябинской областях, в Пензе и других городах. В Петрозаводске персонал психиатрической больницы в жаловался на проблемы с начислениями стимулирующих выплат. В Нижнем Тагиле и Пятигорске медработники коллективно увольнялись (в первом случае, как заверяли региональные власти, специалисты вернулись. - NEWS.ru).

Помимо этого, прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников больницы города Анжеро-Судженск Кемеровской области. В течение нескольких месяцев младшие медсестры из этого медучреждения выступали против сокращений персонала и перевода их на должности уборщиц.

Тогда на ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что власти российских субъектов обязаны активно вмешиваться, если зарплата врачей опускается ниже средней. По данным СМИ, реальные зарплаты медиков в трети государственных медучреждений в 2019 году оказались ниже средних по региону. Меньше всех получали сотрудники в Алтайском крае, Челябинской и Ростовской областях.

На фоне пандемии COVID-19 ситуация несколько изменилась в связи с введением надбавок за работу с пациентами с коронавирусом, но и тогда некоторые медики жаловались на отсутствие этих доплат. Как писал NEWS.ru, в 2021 году ситуация изменилась, многие медики ушли из профессии. Это случилось из-за отмены коронавирусных надбавок, потому что врачи и медсестры не хотели возвращаться к «доковидным» зарплатам.

В начале 2023 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) констатировал, что зарплата 75% врачей и среднего медперсонала в РФ так и не достигла уровня, установленного майскими указами президента 2012 года.

Сколько врачи получают сейчас

По данным Минздрава, средняя зарплата врачей вне зависимости от специальности в 2022 году составляла в РФ около 66 тысяч рублей. В Москве этот показатель составлял 76,6 тысячи, в Калининградской области 43 тысячи, в Краснодарском крае — 50,5 тысячи, в Забайкалье — 51,7 тысячи, на Чукотке — 75,9 тысячи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В июне 2022 года президент России Владимир Путин предложил продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медиков. Он пообщался с сотрудницей фельдшерско-акушерского пункта, которая получала 30 тысяч рублей, хотя у нее был 33-летний стаж работы. Глава государства посчитал такой уровень дохода недостаточным. Впоследствии Михаил Мурашко пообещал, что его ведомство подготовит изменения в системе оплаты труда медиков в рамках проекта федерального бюджета на 2023 год.

В конце 2022-го Владимир Путин поручил выделить отдельным категориям медработников дополнительные социальные выплаты. Правительство издало постановление № 2568, которое касается медучреждений государственного и муниципального подчинения, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Согласно документу, с 1 января 2023 года врачи центральных районных больниц получают надбавку в 18,5 тысячи рублей в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тысячи, врачи скорой помощи — 11,5 тысячи. Специалистам со средним медицинским образованием полагалась прибавка в 8 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам станций скорой помощи — 7 тысяч, а младшему медперсоналу этих учреждений — 4,5 тысячи.

Как отмечал сопредседатель межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал, в число получателей этих надбавок не попала «половина всех медицинских работников общественного сектора здравоохранения».

«По словам [вице-премьера Татьяны] Голиковой, выплаты охватят лишь около 1,1 млн человек по всей стране при общей численности 2 млн 125 тысяч медработников. Кроме того, в круг получателей выплат не попадают сотни тысяч сотрудников, вносящих большой вклад в непосредственное обеспечение условий оказания медицинской помощи, но не имеющих статуса медицинских работников — водители автомобилей скорой помощи, уборщики служебных помещений (фактически выполняющие трудовые функции младшего медицинского персонала), медицинские психологи, инструкторы ЛФК, логопеды и другие», — констатировал Андрей Коновал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что следует поменять в системе оплаты труда врачей

Как заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, проблема заключается в том, что в разных регионах труд медицинских работников оплачивается по-разному. В результате Москва и финансово обеспеченные регионы «платят большие зарплаты, а на окраинах, особенно в отдаленных населенных пунктах — зарплаты низкие».

«В маленьких населенных пунктах большого количества пациентов быть не может, но тем не менее, там врач обязательно нужен. Финансово обеспеченные субъекты РФ имеют ресурсы для того, чтобы иметь возможности для выплат больших заработных плат. В результате возникает вопиющее неравенство — за одну и ту же работу и квалификацию в разных регионах платят по разному. Есть пословица „рыба ищет где глубже, а человек — где хорошо“. В итоге все [специалисты] перетекают [в более обеспеченные регионы]. Из-за этого возникают огромные проблемы», — отметил Тумусов.

По его словам, по всей стране необходимо ввести новую систему выплаты труда, которая бы предусматривала «за одну и ту же квалификацию примерно одинаковую зарплату», но с учетом некоторых региональных особенностей, например, для регионов крайнего севера, климатических и других.

«Такой пилотный проект, насколько я знаю, действует в некоторых регионах. Я думаю, что министр сказал, что в 2025 году он должен быть закончен, и тогда эта система будет работать [по всей стране]. Сейчас эта система работает в отдельных субъектах, но нельзя сказать, что кардинально все изменилось. Например, молодые специалисты получают мизерные зарплаты и не хотят ехать ни на какие окраины. Эту систему надо дорабатывать и совершенствовать», — пояснил Федот Тумусов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он также добавил, что необходимо формировать отраслевую систему оплаты труда работников здравоохранения, вместо ныне действующей субъектной. При последней, как сказал депутат, «каждый регион определяет выплаты по-своему». По мнению собеседника NEWS.ru, «надо уходить от „принципа бизнеса“ к бюджетно-сметному финансированию».

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