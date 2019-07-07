https://static.news.ru/photo/f36d3258-a0d3-11e9-8b97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Прокуратура выявила нарушения трудовых прав санитарок и медсестёр больницы города Анжеро-Судженска Кемеровской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Выявлены нарушения трудовых прав сотрудников больницы. В отношении руководства больницы возбуждено три административных дела, по итогам которых назначены наказания в виде предупреждения и штрафов, — цитирует Шаргунов ответ прокуратуры на депутатский запрос в своём Telegram-канале .

Надзорное ведомство установило, что санитарки и медсёстры больницы, переведённые в статус уборщиц, трудились без положенного отдыха. Их, как отмечает парламентарий, «всё равно заставляли выполнять работу, за которую положены другие деньги».

Кроме того, как пишет Шаргунов, на днях сотрудниц Анжеро-Судженской больницы начали знакомить с приказами об отзыве уведомлений об их увольнении.

Людей возвращают на должности, где тяжкой работы — море, а зарплаты копеечные, но всё-таки это торжество справедливости, — отметил депутат.

Как писал News.ru, медработницы из Анжеро-Судженска выступают против сокращений персонала и перевода их на должности уборщиц. Они объединились в профсоюз, стали проводить пикеты, а также объявляли голодовку. За это на их родственников оказывалось давление.