Депутат добился восстановления прав санитарок из Кузбасса
Антон Касс
19:19, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/f36d3258-a0d3-11e9-8b97-fa163e074e61_1024.jpgФото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press
Прокуратура выявила нарушения трудовых прав санитарок и медсестёр больницы города Анжеро-Судженска Кемеровской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Выявлены нарушения трудовых прав сотрудников больницы. В отношении руководства больницы возбуждено три административных дела, по итогам которых назначены наказания в виде предупреждения и штрафов, — цитирует Шаргунов ответ прокуратуры на депутатский запрос в своём Telegram-канале.
Надзорное ведомство установило, что санитарки и медсёстры больницы, переведённые в статус уборщиц, трудились без положенного отдыха. Их, как отмечает парламентарий, «всё равно заставляли выполнять работу, за которую положены другие деньги».
Кроме того, как пишет Шаргунов, на днях сотрудниц Анжеро-Судженской больницы начали знакомить с приказами об отзыве уведомлений об их увольнении.
Людей возвращают на должности, где тяжкой работы — море, а зарплаты копеечные, но всё-таки это торжество справедливости, — отметил депутат.