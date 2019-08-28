https://static.news.ru/photo/c6346608-c987-11e9-baee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти российских субъектов обязаны активно вмешиваться в ситуацию, когда зарплата врачей опускается ниже средней по экономике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что власти регионов докладывают в Кремль о том, что они выполняют поставленную Владимиром Путиным задачу поддерживать зарплаты врачей на уровне не ниже средней по экономике в том или ином субъекте, передаёт ТАСС .

Там, где по каким-то причинам эти параметры не соблюдаются, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров, — подчеркнул представитель Кремля.

Как писал News.ru, о планах устроить забастовки против низких зарплат и переработок заявили работники скорой помощи в Пермском крае, Смоленской области и Карелии. Акции протеста прошли в Орле, Амурской области, Пензе и многих других городах.

Персонал Республиканской психиатрической больницы в Петрозаводске в начале августа жаловался на проблемы с начислениями стимулирующих выплат.

В июле депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников больницы города Анжеро-Судженск Кемеровской области. На протяжении нескольких месяцев младшие медсёстры из этого медучреждения выступали против сокращений персонала и перевода их на должности уборщиц.

В июне стало известно о планах властей объединить шесть психиатрических учреждений в Пермском крае. Коллектив одной из оптимизируемых организаций — диспансера в городе Лысьва — выступил против. Сотрудники направили петицию на имя президента Владимира Путина.