Власти российских субъектов обязаны активно вмешиваться в ситуацию, когда зарплата врачей опускается ниже средней по экономике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что власти регионов докладывают в Кремль о том, что они выполняют поставленную Владимиром Путиным задачу поддерживать зарплаты врачей на уровне не ниже средней по экономике в том или ином субъекте, передаёт
Там, где по каким-то причинам эти параметры не соблюдаются, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров, — подчеркнул представитель Кремля.
Как писал News.ru, о планах устроить забастовки против низких зарплат и переработок заявили работники скорой помощи в Пермском крае, Смоленской области и Карелии. Акции протеста прошли в Орле, Амурской области, Пензе и многих других городах.
Персонал Республиканской психиатрической больницы в Петрозаводске в начале августа жаловался на проблемы с начислениями стимулирующих выплат.
В июле депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников больницы города Анжеро-Судженск Кемеровской области. На протяжении нескольких месяцев младшие медсёстры из этого медучреждения выступали против сокращений персонала и перевода их на должности уборщиц.
В июне стало известно о планах властей объединить шесть психиатрических учреждений в Пермском крае. Коллектив одной из оптимизируемых организаций — диспансера в городе Лысьва — выступил против. Сотрудники направили петицию на имя президента Владимира Путина.