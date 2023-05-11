Минздрав предложил передать медсестрам часть работы врачей: зачем это надо Заимствование зарубежного опыта в российских реалиях может привести к еще большему оттоку кадров, предупреждают эксперты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В российском Минздраве выступили с предложением перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. Ведомство придерживается мнения, что это повысит доступность медпомощи без потери качества. У инициативы нашлись как сторонники, так и противники. О причинах и возможных последствиях подобной реформы — в материале NEWS.ru.

Как Минздрав хочет изменить нагрузку врачей

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава выступил с почти революционной инициативой, предложив перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. В частности, передать медсестрам обязанности по подготовке списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, а также проведению санитарно-гигиенического просвещения населения.

Также в НИИ предложили разрешить среднему медперсоналу проводить медосмотры, оценивать эффективность и безопасность применения различных методов лечения, посещать маломобильных пациентов на дому, а также организовывать и проводить «школы здоровья».

В комментарии «Коммерсанту» в НИИ уточнили, что предлагаемая новация призвана «повысить доступность медпомощи без потери качества в рамках имеющихся ресурсов, в том числе финансовых и трудовых». В структуре Минздрава также заверили, что инициатива разгрузит врачей и они смогут уделять больше времени работе непосредственно с пациентами.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как к идее относятся медсестры

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «Актион Медицина», практически весь средний медперсонал (90,6%) не одобряет инициативу Минздрава. В опросе сервиса приняли участие 523 медсестры и 356 врачей, в том числе главных. В государственных медорганизациях работают 75% респондентов, в частных — 17%, совмещают — 8%.

Выяснилось, что медсестры не готовы к увеличению функционала, поскольку уже значительно перегружены (такой ответ дали 63,7%). Часть опрошенных (18,9%) придерживается мнения, что нынешнее распределение функционала между врачами и медсестрами является оптимальным. Другие тревожатся, что пациенты не будут доверять медсестре так, как врачу (7,3%).

Исследование, проведенное ранее Башкирским государственным медицинским университетом, показало, что на одну медицинскую сестру в среднем приходилось шесть пациентов, а обеспеченность средним медицинским персоналом в период исследования не превышала 87%. Из 48 смен в течение периода наблюдения на 11 ночных смен приходилось три медицинские сестры на четыре палаты.

«В этой связи каждая медицинская сестра отработала часов на 1,6 ставки. Нагрузка на перевязочную медицинскую сестру <...> составляла 11 больных», — отмечается в исследовании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что думают о реформе в медицинских профсоюзах

Речь идет о попытке копировать американский и европейский опыт, который базируется на том, что доля среднего медперсонала существенно выше, чем в России. Об этом NEWS.ru рассказал сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует соотношение врачей к медсестрам как 1 к 4. У нас примерно 1 к 2. Сама идея не вызывает возражений, если речь идет о намерении передать среднему медперсоналу функции, связанные с административной работой, ведением баз данных. Однако предложение предполагает структурные изменения», — отметил эксперт.

По его словам, уже сегодня медсестры де-факто берут на себя некоторые функции врачей, связанные, например, с ведением документации.

«Однако есть риск, что нынешняя идея является попыткой заткнуть кадровые бреши. Между тем требуется увеличение системы здравоохранения, привлечение кадров в медицину. К сожалению, предыдущие оптимизационные процессы проблем не решали. Кроме того, важно не допустить, чтобы это предложение не привело к еще большему уходу среднего медперсонала», — подчеркнул Коновал.

Председатель независимого профсоюза фельдшеров скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков в беседе с NEWS.ru назвал инициативу Минздрава нелепой.

«У каждого свои обязанности, у врача — свои, у медсестры — свои. Раньше на медсестер взвалили обязанности санитарок, потому что последних массово сократили. Теперь — новая идея, которая точно приведет к еще более массовому оттоку кадров из профессии», — выразил мнение Беляков.

Как ранее сообщал «Медвестник», ссылаясь на данные Центрального НИИ организации и информатизации Минздрава, государственные медорганизации потеряли за 2022 год 9,7 тысячи врачей. В прошлом году численность медработников в государственных медучреждениях сократилась почти на 50 тысяч. Врачей стало меньше на 9784 человека по сравнению с 2021 годом, среднего медперсонала — на 38 946. При этом в целом уровень обеспеченности средним медперсоналом уменьшился в 79 регионах страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддерживают ли идею врачи

Инициатива Министерства здравоохранения противоречивая, признал в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«У меня нет сомнений в том, что большинство врачей ее поддержат, а медицинские сестры — нет», — заявил Малых.

Он считает, что некоторые должностные обязанности должны быть не перераспределены, а вовсе отменены, и на качестве медицинской помощи это скажется только положительно.

«Отдельные должностные обязанности действительно можно перераспределить на медицинских сестер, например посещение маломобильных граждан на дому с целью динамического наблюдения. Но если специалисту добавляются какие-то обязанности, то должна быть повышена и заработная плата. Медицинские сестры — крайне востребованные специалисты, и если нагрузить их дополнительной работой без изменения оплаты труда, это будет лишь способствовать оттоку кадров из государственного в частный сектор, где меньше бюрократии и нередко выше зарплаты», — подчеркнул доктор.

Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный признал, что Минздрав пытается реализовать опыт целого ряда западных стран.

«Но попытка следовать этому тренду, безусловно, должна включать два условия. Во-первых, необходим рост профессиональных компетенций представителей среднего медперсонала, во-вторых, назрело существенное увеличение заработных плат медсестер. Если этого не случится, то мы увидим очередную попытку заткнуть одни проблемы созданием других», — заявил NEWS.ru Куринный.

Врач Сергей Длин беседе с «360» положительно оценил предложение Минздрава, предположив, что программу будут в основном использовать как возможность повышения квалификации среднего медперсонала. По его мнению, инициатива нацелена на рост доступности медицины, высвобождение врачебного персонала, а также улучшение качества работы медсестер. Он считает, что в этом случае наблюдение за пациентами будет более системным.