В то время как после нашумевшего коллективного увольнения хирургов из больниц Нижнего Тагила, часть врачей вернулась к работе, такой же случай произошёл в Ставропольском крае. Там заявления об увольнении написали все врачи-травматологи Центральной городской больницы Пятигорска во главе с заведующим отделением. Официальная общественность нередко реагирует агрессивно, забрасывая врачей обвинениями и ссылаясь на статистику зарплат в медицинской сфере, которая, насколько можно судить по систематическим жалобам врачей, к реальности отношения не имеет.

«В палатах должен гибнуть врач!»

Демарш сотрудников в медучреждениях Нижнего Тагила начался в первую неделю августа, когда из Демидовской больницы уволились четыре хирурга. Оставшиеся врачи выступили с открытым обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения Андрею Цветкову, предупредив о том, что готовы последовать примеру коллег. Они пожаловались на критическую нагрузку.

В терапии на 40 коек работает один врач, дежурства закрывают фельдшерами, в кардиологии два врача, в гастроэнтерологи — два врача, — писал коллектив чиновникам.

В письме также говорится, что за последние два года из больницы уволились семь хирургов, а вскоре их не будет вовсе. Заведующий хиругическим отделением Денис Левченко рассказал СМИ, что главврач больницы заявляет, что его подчинённые получают по 100 тыс. рублей, в то время как реальные зарплаты вдвое меньше. В пример он привёл, врача, который работая в выходные, что должно оплачиваться в двойном размере, получает 45 тыс. рублей.

Главный врач Сергей Овсянников, в комментарии журналистам от аргументов жалобщиков отмахнулся.

Такие вопросы не надо решать публично. Главное лечить людей, а всё остальное потом, — заявил он «URA.ru».

После того, как хирурги уволились, профильных пациентов перевели оттуда в 1-ю больницу Тагила. Вскоре заявления об увольнении написали шесть хирургов и этого медучреждения.

Один из них, Никита Зотов рассказал в своём видеообращении, что он и его коллеги получают оклад около 22 тыс. рублей, а для того, чтобы получать больше, им приходится дежурить дневную и ночную смены подряд, хотя по Трудовому кодексу работать больше 12 часов без перерыва нельзя.

https://vk.com/wall-173098697_35216?thread=35220

23 августа об увольнении предупредили хирурги 4-й горбольницы Тагила, последней, где осталось хирургическое отделение. В город выехала комиссия регионального Минздрава. Ситуация вызвала широкий резонанс.

Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин, член партии «Единая Россия», раскритиковал поведение врачей.

Считаю, что уволившись все разом они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем, — написал он на своей странице в Facebook.

Его поддержал екатеринбургский телеведущий, певец и конферансье Эдуард Шакуров, выступающий в том числе на православном канале «Союз». Он попытался пристыдить медиков в стихотворной форме:

«Хирург тагильский! Клятву Гиппократа

Ты предал, как хапуга, рвач!

Как в смертный бой идут солдаты,

В палатах должен гибнуть врач!



Пусть недосып и дома дети,

Дежурств бессменных череда...

Пойми, врачующий, на свете

Героев без — в России всё беда!



Сомкни уста, побойся Бога!

Судьбы гуманной оцени момент!

За саботаж ответишь строго:

Не хочешь доктором, то будешь пациент!»

Такой комментарий Шакуров оставил под постом депутата Балыбердина.

В паблике «ВКонтакте» под названием «Полицейский дайджест», который претендует на то, что представляет точку зрения «честных» сотрудников МВД, врачей Нижнего Тагила обвинили в корррупции — якобы они живут не на зарплату, а на «подарки» от пациентов. Их же действия связали с политическим заказом.

Заметьте, врачи действуют совместно и не анонимно. Ведь прибавив зарплату им, придётся прибавлять и по всей стране. Что это? Очередное срежисированное раскачивание лодки? — говорится в анонимном посте от имени сообщества.

Правда, пока реакция офицоза и близкой к нему общественности на ситуацию в Тагиле набирала обвинительный пафос, на происходящее обратил внимание Кремль, который дал оценки другого характера.

Бойся гнева терпеливого человека

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда (Нижнего Тагила — ред.) появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьёзной реакции региональной власти, областных властей, ну и конечно, Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом, — заявил 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что само по себе вывело историю на новый уровень.

Губернатор Евгений Куйвашев 27 августа провёл экстренное совещание, где переложил ответственность за кризис на главврачей больниц.

Считаю, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась, прежде всего, из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчётов в организации работы медицинских учреждений на местах. В то же время немаловажной причиной является, на мой взгляд, и недостаточная кадровая работа как со стороны главврачей тагильских больниц, так и со стороны областного министерства здравоохранения, — сказал он.

В тот же день глава профсоюза работников здравоохранения Свердловской области Сергей Угринов заявил, что двоих хирургов городской больницы №1 удалось уговорить вернуться к работе. Местный Минздрав на данный момент утверждает , что таких сотрудников пять.

Врачи из Нижнего Тагила показали, что такое настоящий протест. Стоило нескольким хирургам разом просто положить заявления об увольнении на стол и на уши была поставлена вся Россия: от местных властей до Кремля. Бунт рядовых рабочих — самый страшный и опасный. Тем более врачебный. Ведь медики люди мирные, жалостливые, милосердные в своём большинстве. И, как говорится, бойся гнева терпеливого человека, — прокомментировал глава интернет-издания «Медицинская Россия» и администратор паблика «Злой медик» Игорь Артюхов.

Председатель независимого профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасия Васильева в комментарии News.ru пояснила, что не считает увольнение выходом, однако приветствует то, что её коллеги решились на протест.

Потому что тот уровень — я, знаете, скажу грубо — издевательств над медицинскими работниками, который у нас сейчас происходит, достиг апогея. Когда за мизерные зарплаты врачи вынуждены работать сутками. И самое главное, понимаете, получается, что врач в любом случае виноват. У пациентов виноват врач, у властей виноват врач. Если врач что-то не так сделает, его тут же можно посадить. Врачи находятся в крайне невыгодном положении, бедственном даже, когда у него низкая зарплата, дикая нагрузка и угроза уголовного преследования. Анастасия Васильева председатель независимого профсоюза медиков «Альянс врачей»

В то же время Васильева считает, что попытка губернатора переложить ответственность на главных врачей тагильских клиник выглядит сомнительно, по её мнению «проблема гораздо выше, даже не на уровне министра».

Сергей Лантюхов/News.ru

Однако ситуация, мягко говоря, далека от урегулирования. Глава же хирургического отделения больницы Юрий Изотеев и вовсе опроверг информацию о том, что кто-то из врачей отозвал заявления об увольнении. При этом он подчеркнул, что несмотря на написанные заявления, никто из хирургов его больницы работу не прекратил, все продолжают исполнять обязанности. Он также добавил, что врачи протестуют вовсе не из-за зарплаты как таковой.

Зарплата — это не самое главное, это не первое требование. Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками, — пояснил Изотеев.

Он рассказал, что сейчас в больнице работают шесть хирургов, на каждого из которых приходится по 10 ночных дежурств в месяц. После того как врач отработает сутки, он не уходит домой, а заступает на дневную смену. Медики обращались к властям с просьбами усилить их бригаду, но не дождавшись ответа приняли решение уволиться.

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева рассказала News.ru, что проблемы в медицинской сфере накапливались годами как снежный ком, доведя многих кто к ней причастен до ощущения безысходности.

Например в Перми у челюстно-лицевых хирургов нет рентгена и лаборатории по выходным и ночью. К ним поступает пациент, а они вынуждены определять есть перелом или нет наощупь. А пациенты кого винят? Врачей! Им ещё приходится доказывать, что они не индюки, им нужны препараты и оборудование. И всё это еще наложилось на возрастающие протестные настроения, — добавила она.

Второй случай

Этот случай, судя по всему, запустил цепную реакцию. Заявления об увольнении написали все врачи-травматологи во главе с заведующим отделением Романом Алфимовым из Центральной городской больницы Пятигорска Ставропольского края. В учреждении пояснили , что врачей не устроили «система оплаты труда и нагрузки». На работе больничного стационара, по заверениям официальных лиц, увольнение якобы не отразилось.

Сергей Лантюхов/News.ru

При этом канал «Царьград» заявил , что уволившиеся «не жертвы, а бузотеры и счастливчики», транслировав информацию местного Минздрава о том, что их зарплаты достигали 73 тыс. рублей. Однако в этой информации, по-видимому, не совсем так, потому что губернатор края Владимир Владимиров, поручил чиновникам проверить систему начисления зарплаты в медучреждениях. Федеральный Минздрав, также, как и министерство здравоохранения Ставропольского края отказались по телефону комментировать ситуацию корреспонденту News.ru.

А нализ вакансий в сфере медицины в Пятигорске, проведённый журналистами пару лет назад, показал, что тем же травматологам предлагали не более 25 тыс. рублей.

В СМИ уже не раз появлялась информация о кардинальном расхождении официальных цифр с реальными зарплатами врачей. Так, ранее News.ru писал , что в июне текущего года и.о. губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инны Погребняк, которая вводила его в заблуждение как раз по этому поводу. Тем самым она поставила Чибиса в неловкую ситуацию, так как он ранее заявлял, что информация о низких зарплатах мурманских медработников, прозвучавшая на прямой линии с президентом, действительности не соответствовала.

Проверка же показала, что жалоба врача, позвонившего президенту, как минимум имеет какие-то основания. Если же считать озвученные им цифры достоверными, то придётся признать, что некоторые медработники региона получают в десять раз меньше той суммы, которая официально считается средней зарплатой врача в Мурманской области.

Росстат, отчитываясь о зарплате врачей в Мурманской области, сообщил, что с января 2018 года их средний заработок составил 95 тысяч рублей. По официальной информации, врачи федеральных учреждений получали более 104 тыс., региональных — 92 тыс., а муниципальных — 66 тыс. Однако, дозвонившийся на прямую линию с Путиным мурманский врач, сообщил что многие его коллеги получают по 10 тыс. рублей.