«Свет увидели»: медработники не готовы возвращаться к доковидным зарплатам

Уход медиков из профессии в ближайшее время рискует ускориться. Об этой опасности предупреждают в профильных профсоюзах и Государственной думе. Уже сегодня эксперты оценивают дефицит кадров в отрасли как катастрофический: развитие системы здравоохранения в среднестатистических российских регионах запредельно низок. Однако значительное ухудшение ситуации произойдёт сразу после отмены коронавирусных надбавок — врачи и медсёстры не готовы возвращаться к доковидным зарплатам.

«Об этом могла только мечтать»

Главный врач одной из региональных служб скорой помощи в разговоре с NEWS.ru разводит руками. По его словам, уже сегодня ему крайне сложно удержать сотрудников — многие не выдерживают чрезвычайных нагрузок в период пандемии коронавирусной инфекции и увольняются.

Я так-то людей понимаю: многие трудятся буквально на износ, практически без выходных. Сами попробуйте в СИЗах (средства индивидуальной защиты. — NEWS.ru) в 40-градусную жару поработать в машинах без кондиционеров. Да и в мороз не лучше. Вызовов сейчас столько, что ребята заходят на подстанцию, только чтобы запасы лекарств пополнить, попить воды даже некогда. Порой это действительно напоминает ад, — рассказывает собеседник издания.

По его словам, с учётом коронавирусных надбавок фельдшеры начали получать «прилично». Главврач говорит, что в месяц «может получиться 50–60 тысяч рублей». При этом он признаёт, что люди уже не готовы вернуться на прежний, доковидный, уровень оплаты труда.

Светлана — медсестра в одном из ковидных госпиталей Самарской области. Она рассказала NEWS.ru, что «как ни странно, благодаря пандемии свет в конце туннеля увидела».

Два кредита закрыла, новый взяла, смогу его скоро погасить. Сумела, наконец, ремонт в квартире доделать. Раньше, с зарплатой в 18–20 тысяч, об этом могла только мечтать, — говорит женщина.

При этом признаёт, что если коронавирусные надбавки отменят, она с большой долей вероятности будет вынуждена уволиться, потому как просто «не сможет кормить семью».

Таких историй сегодня — тысячи. За время пандемии медицинские работники, конечно, не стали богатыми, однако возвращаться к низким зарплатам уже вряд ли готовы.

В Государственной думе подтверждают: отмена коронавирусных надбавок, которые вводились, собственно, как экстренная мера, несёт в себе множество рисков. Ранее правительство заявляло о готовности в пилотном режиме в семи регионах изменить систему оплаты труда медработников. Однако проект в очередной раз забуксовал. Между тем, по мнению специалистов, это именно тот случай, когда промедление смерти подобно.

«Перевели в уборщицы»

Проблема дефицита медицинских кадров достигла критического уровня, подтверждает в разговоре с NEWS.ru сопредседатель медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал. Согласно приведённым им данным, в 2013 году дефицит оценивался в 40 тысяч специалистов. Однако спустя всего несколько лет количество врачей в абсолютных цифрах уменьшилось на 2 процента, представителей среднего медперсонала — почти на 9 процентов, а младшего — более чем на 60 процентов! Последних, по словам собеседника издания, «разогнали и перевели в уборщицы».

Яркий пример — складывающаяся ситуация в Коломенском перинатальном центре. По нашим данным, там сейчас работают около 20 младших медсестёр, а по существующим нормативам их должно быть в 6-8 раз больше, — рассказал Коновал.

Коронавирусные надбавки стали стимулом остаться в профессии, но далеко не для всех. По информации профсоюза, из чуть более двух миллионов специалистов дополнительные выплаты получают около 500 тысяч человек, однако тех, кто имеет действительно ощутимые надбавки, — и того меньше. Более того, у части специалистов в пандемийный период зарплата даже упала, говорит член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

В пандемию существенно выросли зарплаты только у сотрудников ковидных госпиталей, в некоторых поликлиниках — у участковых педиатров и терапевтов, у сотрудников медицинских лабораторий. На старте пандемии из-за жёсткого локдауна у многих врачей, не задействованных в лечении больных коронавирусом, зарплата наоборот снизилась из-за падения спроса на плановую медицинскую помощь, — сообщил NEWS.ru Малых.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как бы то ни было, но медики даже морально не готовы возвращаться к зарплатам уровня начала 2020 года. Именно поэтому эксперты прогнозируют: финансовый откат имеет все шансы обернуться настоящим коллапсом для отрасли.

Правительство ещё до начала эпидемии озаботилось проблемой низких заработных плат медработников. Ещё недавно казалось — лёд тронулся. Сначала изменение системы оплаты труда планировалось на 2020 год, затем случился перенос на 2021 год.

Катастрофа в регионах

Андрей Коновал рассказал, что правительственное постановление № 847 определило семь регионов для реализации пилотного проекта по изменению системы оплаты труда медиков. Сообщалось, что проект продлится с декабря нынешнего года по март следующего и пройдёт в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Якутии и Севастополе. Предполагалось, что зарплата медиков будет состоять из оклада и стимулирующих, а также компенсационных выплат. Согласно документу, оклад будет сформирован на основе трёх параметров: расчётной величины на уровне 13 617 рублей (совпадает с МРОТ на 2022 год), коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации. Ожидалось, что средний рост зарплат при новой системе мог достигать 78 процентов. Но вновь что-то пошло не так.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам Коновала, реализацию пилотного проекта перенесли на середину 2022 года. Это означает, что развёртывание идеи на всю страну стоит ожидать в лучшем случае в 2023–2024 годах. Однако правительство, похоже, по-прежнему оказалось не готово к дополнительным тратам.

Зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный сообщил NEWS.ru, что на внедрение новой системы оплаты труда медиков требуется около 500 млрд рублей ежегодно. При этом он подчеркнул — это не решит всех проблем, однако позволит несколько нивелировать существующие. Проблему в первичном медицинском звене Куринный назвал «катастрофической».

В сельской местности положение дел вообще критическое. Например, в Вешкаймском районе Ульяновской области не осталось ни одного хирурга! Не особо лучше ситуация в Базарно-Сызганском районе региона, — рассказал депутат.

Он также обратил внимание на «жуткую дифференциацию», когда за одну и ту же работу оплата медиков может отличаться в пять раз. Собственно, во многом именно по этой причине во время пандемии медицинские работники начали в массовом порядке мигрировать с периферии в Москву и другие богатые регионы.

По мнению политолога Николая Евдокимова, требования врачей можно признать обоснованными — долгие годы они, как и другие работники бюджетной сферы, заметно недополучали. В то же время он признал, что государство оказывается в сложной ситуации: если повышать зарплату врачам, то придётся делать это и другим бюджетникам, тем же учителям, например. Они тоже столкнулись с эпидемией и работали в тяжёлых условиях, хотя, конечно, и не в «красных зонах». Евдокимов отметил, что ряд регионов пытается помогать врачам, используя имеющиеся для этого ресурсы. Например, в Башкирии было принято решение о выплатах за дополнительную нагрузку медицинским работникам за каждого вакцинированного. Это должно несколько помочь медикам, но системно эта проблема может решиться только на уровне федерального центра, указал собеседник NEWS.ru.

К слову, плачевный уровень медобслуживания — одна из ключевых проблем, беспокоящих россиян. По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, почти половина жителей оказались недовольны здравоохранением. Однако пока предпосылок для кардинального изменения ситуации к лучшему не прослеживается.