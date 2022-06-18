Путин предложил улучшить систему оплаты труда медработников

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Президент России Владимир Путин предложил продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. Об этом глава государства заявил на церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах страны, указав, что зарплаты медработников часто являются слишком «скромными», передает ТАСС.

Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной Голиковой уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом, — сказал президент.

Он пообщался с сотрудницей фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Половинный Свердловской области Валентиной Синичкиной, проработавшей в регионе 33 года. Она рассказала Путину, что получает около 30 тысяч рублей в месяц, что, по мнению президента, является недостаточным доходом за такой стаж.

Ранее 18 июня Путин также поздравил российских медицинских работников с наступающим профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля. Отдельно глава государства поблагодарил медиков, спасающих жизни военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине.