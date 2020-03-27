Вспышка коронавируса поставила отечественную систему здравоохранения «в ружьё». Ударными темпами строится инфекционный корпус больницы в Новой Москве. Кабмин выделяет Минздраву 10 млрд рублей из резервного фонда на стимулирующие выплаты медикам за работу с заразившимися COVID-19. Одновременно на местах пытаются приспособить под стационары новые объекты, иногда совсем не предназначенные для этого, а также потеснить другие подразделения в существующих больницах. По-сути отрасль в срочном порядке пытается преодолеть последствия оптимизации — урезания финансирования, сокращения и понижения в должностях рядового персонала, а также закрытия больниц и поликлиник ради экономии бюджетных средств. NEWS.ru разобрался, как прежняя политика российского руководства вышла боком сейчас, когда все силы государства необходимо бросить на борьбу с эпидемией.

Цифры упадка

В Москве наиболее скандальная волна оптимизации началась в 2014-2015 годы. Как рассказывает лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, с того времени город лишился 15 роддомов и не менее десятка больниц, в том числе инфекционных — 8-й детской, 3-й и других.

Вообще инфекционные больницы всегда были стратегическими и их нельзя было закрывать так же, как и станции переливания крови. Анастасия Васильева председатель «Альянса врачей» председатель «Альянса врачей»

Как следует из изданного в конце 2019 года сборника Росстата «Здравоохранение в России», в 2005-2018 годы число больничных организаций в России сократилось с 9479 до 5257, а частных клиник в стране стало больше со 115 до 259.

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Коечный фонд отечественных больниц за это время «сжался» с 1,575 млн до 1,172 млн или со 110,9 до 79,9 единиц на 10 тысяч человек.

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В декабре 2015 года в Минздраве тенденцию по сокращению койкомест в Москве вовсе назвали положительной, оправдывая её тем, что горожане стали реже страдать от инфекционных и паразитарных заболеваний. Действительно, как отмечали в Центре экономических и политических реформ (ЦЭПР), в 2000-2015 годы эти патологии сократились на символические 36,6%, хотя по ряду других показателей отмечен угрожающий рост.

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Также в ЦЭПР обратили внимание на низкое финансирование отрасли в РФ. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, доля расходов на здравоохранение от ВВП страны должна составлять не менее 6%, однако по данным Росстата этот показатель составил в 2018 году 3,2%, а в 2016 и 2017 — 3,6%. За последние 20 лет этот показатель был самым высоким в 2007 году, достигнув отметки в 4,2% от ВВП. Для сравнения, в соседних Беларуси в 2018 году этот показатель составил 4%, Украине — 3,3%, Молдавии — 4,1%, Эстонии — 5% (2016). Лидерами по расходам на здравоохранение считаются США — 14% (в 2016 году, ещё до демонтажа нынешним президентом страны Дональдом Трампом системы медобслуживания, принятого его предшественником Бараком Обамой), Франция (9,6%), Германия (9,4%), Швеция и Япония (9,1%), Норвегия (8,9%), Дания (8,7%), Бельгия и Нидерланды (8,4%), а также Великобритания (7,8%).

Здесь выясняется интересная картина: в странах с наиболее развитой медициной подчас уровень распространения коронавируса в разы выше, чем в государствах «периферийного капитализма». Высокие показатели заболеваемости в странах Евросоюза (в их числе рекордсмен по смертности населения — Италия) и Северной Америка и довольно низкие в некоторых других уголках мира (в том числе и России) учёные объясняют возможной слабой диагностикой и неверной статистикой.

Мы не можем на наши цифры смотреть как на правду. Лабораторным учёным хорошо — они десять крыс зарезали, нашли кривые зубы и говорят: «У половины кривые зубы». Мы же не знаем, сколько людей заболело. Может быть, мы дезинформированы. На днях популярный политолог Валерий Соловей сказал, что ему донесли, будто уже 1600 человек погибли от коронавируса. Он сплошь и рядом делает отсылки к неизвестным бюрократам, которые «слили» ему информацию. В этот раз он поступил точно так же. Насколько мы можем быть уверены в том, что он сам не является объектом дезинформации? Тем более, что сейчас в стране такая ситуация, что из политических соображений можно целенаправленно манипулировать общественным мнением, — комментирует глава Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов.

Врач Александр Мясников в свою очередь обращает внимание на то, что заболевших простудными заболеваниями в разы больше, чем тех, у кого инфекцию зарегистрировали, особенно в период сезонной эпидемии. А что касается коронавируса, то внимание стоит уделять якобы низкой статистике смертности в РФ.

Люди чихают, кашляют и не идут в больницу. Поэтому нет здоровых людей, есть необследованные пациенты. Число тестированных будет расти пропорционально числу выявленных. Нужно обращать внимание на смертность, тут статистика точная: сколько умерло — вскрытие подтвердило — значит точно так и есть. Вот смотрите такой город как Москва, это входные ворота, потому что вся инфекция разносится самолётами. У нас в Москве умерло три человека. Это пожилые с тромбоэмболией, с онкологией. То есть это тяжёлые больные, которые так или иначе просто не перенесли пневмонию. Поэтому смертность от коронавируса близка или равна нулю. Александр Мясников главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича

Слухи или чрезвычайщина?

Из разных регионов приходят сообщения, что больницы якобы переполнены больными пневмонией, которая считается одним из главных осложнений коронавируса. Во многом тревожные домыслы (и сомнения в официальных цифрах по заболеваемости COVID-19 в РФ, хотя эти показатели признали на международном уровне) — тоже следствие политики оптимизации медицины. И их кое-где косвенно подтверждают сами чиновники. Так, глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков недавно заметил, что власти разворачивают дополнительные инфекционные боксы для размещения людей с коронавирусом в местной больнице скорой медицинской помощи, а также готовы организовать изолированный покой в одной из гостиниц.

По неподтверждённым данным, как нам пишут из Калининграда, там якобы самая тяжёлая ситуация, и заболевших коронавирусом размещают уже в гостинице, так как мест не хватает в больнице, — говорит Анастасия Васильева.

Она также обратила внимание, что через общую вентиляцию в таком «карантине» больные люди могут перезаражать здоровых. Медики уже жаловались в профсоюз «Альянс врачей» на то, как в одной больнице вентиляционную отдушину закрывали листком бумаги, и не исключено, что аналогичным образом могут поступить в Калининграде.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, в свою очередь, полагает, что если такое имеет место в Калининграде, то явно не для того, чтобы скрывать масштабы эпидемии.

Калининград не моя зона ответственности и я не владею ситуацией. Но я сильно сомневаюсь, что размещение пациентов в каких-либо гостиничных объектах или иных объектах немедицинского назначения, если оно имеет место, обусловлено желанием скрыть реальную картину событий. И реальную картину событий проще скрывать в больнице чем в гостинице. Александр Хинштейн депутат Госдумы депутат Госдумы

По мнению Александра Мясникова, если в Калининграде смертности от коронавируса нет, то уровень заражённости в регионе низкий.

То, что, там кого-то размещают в гостиницах я не могу комментировать. Но я знаю одно — сегодня во всём мире заболевших коронавирусом в легкой форме держат на дому. В больнице лечат серьёзные случаи. Это прописано в стандартах в Америке и Европе, и даже в наших стандартах указывается, что больной с коронавирусом в легкой форме лечится и подлежит изоляции только в домашних условиях, — добавляет главный врач столичной больницы.

Недавно житель Красногорского Нахабина, известный блогер Борис Юлин рассказал, что власти Подмосковья якобы приняли решение закрыть отделение паллиативной помощи одной из местных больниц до 24 марта и переоборудовать его под карантин.

Рядом с моим домом достаточно давно был открыт хоспис. Под него выделили здание бывшей нахабинской поликлиники. Поликлиника ещё довоенная, то есть с деревянными перекрытиями небольшое двухэтажное здание <...> И вот сейчас местные медицинские власти объявили о закрытии хосписа. То есть, сославшись на эпидемию коронавируса и на то, что нужно подготовить помещение для карантина, они потребовали в 24 часа убрать из хосписа всех больных, кстати, в том числе и тех, которых вообще забирать просто некуда, — рассказал Юлин.

NEWS.ru направил запрос в Минздрав Московской области, однако чиновники не смогли оперативно предоставить комментарий по этому вопросу.

В профсоюзе «Альянс врачей» отметили, что к ним также поступали обращения на закрытия хосписа.

В основном пишут родители, которые находятся с детьми, что закрывается хоспис и их выгоняют оттуда. Вообще многие пациенты пишут, что они лишаются больниц. Из 45-й больницы Звенигорода нам пациенты писали, что это единственный бронхолёгочный стационар, и его пациенты вынуждены умирать дома. Там лечатся люди с хронической обструктивной болезнью лёгких, которым нужны системы оксигенации. Но если уж хосписы начали освобождать, значит совсем всё не очень, — полагает Анастасия Васильева.

Старые болячки при новом вирусе

Лидер профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал рассказывает об аналогичных проблемах в волгоградской областной клинической больнице № 3, где будет развёрнут провизорный госпиталь для наблюдения за прибывшими из-за границы с симптомами ОРВИ.

Больница № 3 и её сотрудники никогда не специализировалась на инфекционных больных. Ещё 23 марта, по распоряжению главного врача, одним днём от пациентов были освобождены шесть отделений — эндокринологическое с терапевтическими койками, два кардиологических, отделение реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (неврология, реабилитация после инсультов), хирургическое и реанимационное. Порядка 120 человек одномоментно выписаны на амбулаторное лечение, при этом пациенты находились на разных сроках лечения, кто-то был почти выздоровевшим, другие имели срок госпитализации два-три дня. Персонал заставили самостоятельно шить марлевые маски. Мнение самих сотрудников, готовы ли они продолжать работу в условиях смены профиля учреждения, никак не учитывалось. Врачам хирургам, кардиологам, эндокринологам, терапевтам и анестезиологам-реаниматологам просто объявили, что через несколько дней они будут работать в обсервации для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом в отпуск главврач распорядилась никого не отпускать, тех, кто в отпуске и на учёбе — отозвать. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

По словам активиста, ранее это медучреждение уже подвергалось оптимизации, когда персоналу уменьшили класс вредности и доплаты за неё, а младший медперсонал перевели статус в немедицинского. В настоящее время, больница становится фактически инфекционной, но никто, как утверждает Коновал, выплаты за вредность даже не обозначил.

В течение нескольких дней при имевшимся дефиците кадров, заявление на увольнение решили подать порядка 30 сотрудников (врачи, медсёстры, уборщицы), но главврач, по имеющейся информации, отказывалась их подписывать, отдел кадров не желает их вообще принимать. Сотрудники, находясь в страхе и растерянности от происходящего в больнице, настаивали на увольнении по собственному желанию, — сообщает Андрей Коновал.

По его словам, персонал жаловался не нехватку противочумных костюмов: 25 марта их было 12 штук, а через день поступило ещё 100 комплектов. Но, как подчёркивает профсоюзный активист, по регламенту их необходимо менять каждые два часа. Таким образом, сотня костюмов может быть израсходована за два-три дня.

Во Владимире врачи скорой помощи массово отказываются выезжать к пациентам с симптомами коронавируса. В начале марта сотрудники неотложки потребовали от руководства оснащения утверждённой Минздравом специальной защитной спецодеждой, вместо которой выдавались обычные хирургические халаты без респиратора. По словам медиков, к первому пациенту с подозрением на COVID-19 их отправили без всякой защиты и не предупредили о том, что он мог быть потенциально заражённым опасной инфекцией.

В правительстве региона заявили, что 13 марта заключили договор на поставку противоэпидемических комплектов. На станцию скорой помощи они ориентировочно поступят лишь 10 апреля.

Аналогичная ситуация наблюдается в североосетинском Беслане, где работники Северо-Кавказского Медицинского центра отказываются работать без средств индивидуальной защиты. Сотрудники учреждения обратились к главному врачу Ролану Уртаеву с просьбой профинансировать приобретение защитных средств, а в противном случае обещают «не выполнять свои функциональные обязанности в виду реальной угрозы заражения сотрудников и членов их семей».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О проблемах сообщали и сотрудники инфекционного отделения центральной больницы города Каменск-Шахтинский ростовской области. Они, как и в Волгограде, грозили уволиться из-за того, что их не обеспечивают масками. Кроме того, медработники потребовали повысить им доплаты за ночные дежурства и работу с особо опасными болезнями, поскольку в настоящее время они получают за одну такую смену только порядка 70 рублей.

Позднее главврач больницы Александр Крамаренко заверил коллектив, что в стационар поступили 50 противоэпидемиологических костюмов, также имеются 10 тысяч масок, семь тысяч перчаток, кроме того, в отделении ввели санитарный пост. Ещё он обещал повысить надбавки.

Одной из самых острых проблем последнего года в отрасли здравоохранения стали переработки, мизерные зарплаты работников скорой помощи и низшего медперсонала, а также увольнения из государственных и муниципальных клиник, нередко — целыми отделениями. В ряде субъектов, чтобы «вписаться» в выполнение майских указов главы государства, чиновники заставляли санитарок и младших медсестёр переоформляться в якобы уборщицы, которым можно платить совсем уж гроши. Эти меры, вызывающие лишь рост социальной напряжённости, в момент борьбы с эпидемией коронавируса больно аукнулись во всей отрасли. И если эта тенденция продолжится несмотря на все попытки изменить её, систему охраны здоровья (а в конечном итоге — всё население) могут ждать самые непредсказуемые последствия.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.