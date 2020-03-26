https://static.news.ru/photo/85a61476-6f66-11ea-9cfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Оснований утверждать, что российские власти занижают данные о количестве заболевших коронавирусом, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет. Об этом заявила её представитель в РФ Мелита Вуйнович.

По её словам, российская сторона ведёт открытый и оперативный обмен информацией с ВОЗ, ежедневно представляя сведения о числе заразившихся.

Вуйнович также отметила, что РФ опередила по числу тестов на коронавирус США и ряд других стран. Так, по состоянию на 19 марта в России было сделано 133 тысячи тестов — по восемь на каждые 10 тысяч человек. При этом в США и Японии этот показатель составил один, во Франции — два, в Израиле — четыре, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ не видят оснований для введения в России жёсткого карантина. Хотя и не исключили, что такая мера может быть применена.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.