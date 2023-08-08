Минздрав начнет переходить на новую систему оплаты труда врачей в 2025 году

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Переход на новую систему оплаты труда врачей начнется в 2025 году, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время специалисты отрабатывают подходы к данному вопросу в пилотном режиме. В частности они активно изучают опыт субъектов.

С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда <...>. Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, — рассказал Мурашко.

Работа над новой системой оплаты труда началась в 2022 году после того, как президент России Владимир Путин рекомендовал Минздраву РФ обратить внимание на маленькие зарплаты медицинских работников со стажем. Тогда он предложил пересмотреть действующую схему выплат. Комментируя это предложение, Мурашко заявил, что участие в работе над системой примут члены профессионального сообщества и заинтересованные ведомства.

Аналитики «СМ-Клиники» и Pressfeed ранее перечислили самые востребованные категории врачей у россиян. По их данным, чаще всего граждане обращаются к отоларингологам, кардиологам и неврологам. Кроме того, особым спросом пользуются услуги гастроэнтерологов, терапевтов и дерматовенерологов. Среди услуг самыми популярными остаются УЗИ, рентген и эндоскопия.