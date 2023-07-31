Названы самые востребованные категории врачей у россиян «Газета.Ru»: россияне чаще всего обращаются к отоларингологам и кардиологам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне из всех медицинских специалистов чаще всего обращаются к отоларингологам, кардиологам и неврологам, показывают данные опроса «СМ-Клиника» и Pressfeed, которые приводит «Газета.Ru». Также отмечается, что интерес к теме здоровья в последнее время вырос у российских СМИ.

По данным опроса, в топ-3 самых востребованных медицинских специальностей у россиян в первом полугодии текущего года вошли отоларинголог (13,4% от общего числа пациентов), кардиолог (9,9%), невролог (9,4%). За ними следуют гастроэнтеролог (9,2%), терапевт (9%), дерматовенеролог (9%), акушер-гинеколог (9%), травматолог-ортопед (7,6%), хирург (7,6%), офтальмолог (7,6%). Больше всего посещаемость с прошлого года увеличилась у отоларингологов, дерматологов, неврологов, хирургов и кардиологов.

Среди услуг наибольшим спросом пользовались манипуляции в процедурном кабинете (41%), УЗИ (30,4%), рентген (17,6%), эндоскопия (7,6%).

Кроме того, тему здоровья стали охотно освещать СМИ. В первом полугодии 2023 года, по данным Pressfeed, через сервис было прислано 2329 комментариев медиков, в то время как за тот же период 2022 года их было 1772.

Ранее опрос SuperJob показал, что россияне считают наиболее престижными профессии IT-специалистов, врачей и военнослужащих. Отмечается, что для большинства респондентов престиж определяется, в первую очередь, высокой зарплатой.

Также стало известно, что жители Москвы и Санкт-Петербурга все реже изъявляют желание посвятить себя государственной службе. Согласно исследованию, лишь 36% москвичей и 35% петербуржцев хотели бы работать чиновниками.