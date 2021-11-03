Выгорание и опустошение: с чем связан растущий дефицит медиков

В медицинском сообществе заговорили о риске дефицита кадров из-за условий, в которых врачи вынуждены работать в пандемию коронавируса. Нехватка медперсонала ощущается уже сейчас. Властям удалось стабилизировать ситуацию с врачами, непосредственно работающими с заражёнными COVID-19 в так называемых красных зонах, но в обычных, «зелёных зонах» зреет серьёзный кадровый кризис. Подробнее о ситуации — в материале NEWS.ru.

В конце октября стало известно, что в Калининградской области массово увольняются сотрудники скорой помощи. Сообщалось, что из-за нехватки работников в пандемию нагрузка на бригады неотложки выросла вдвое. За сутки одна машина может наезжать до тысячи километров по области, фельдшеры вынуждены подолгу оставаться на сменах, при этом многим из них, по их словам, недоплачивают за переработку.

По словам сопредседателя профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, ситуация с калининградскими фельдшерами не является сейчас чем-то нетипичным, так как в стране в целом исчерпан кадровый резерв. Причём проблема с большой нагрузкой в «красной зоне» влечёт за собой проблемы в «зелёной».

Проблемы, которые сейчас имеются, будут проявляться и в подобного рода конфликтах, и по-другому. Ситуация может принять катастрофический характер. Некоторые медработники будут увольняться не в качестве протеста, а просто из-за усталости — физической и эмоциональной. В первую очередь речь идёт о работниках «красной зоны», где помимо всего прочего ещё и приходится работать на фоне настоящей трагедии, когда не получается помочь многим людям просто из-за того, что медицина им пока помочь не способна. Однако их нельзя всё время заменять работниками из «зелёных зон». Там тоже недонабор. Работников среднего и младшего персонала не хватает, и просто так из ниоткуда его не наполнить. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Слова Коновала подтверждают результаты соцопроса, который недавно провели авторы популярного среди медицинских сотрудников приложения «Справочник врача».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно опросу, участие в котором приняли 2822 респондента, почти треть специалистов, работающих непосредственно с больными COVID-19, близки к увольнению из-за усталости. Если говорить о штатных сотрудниках, работающих в «зелёной зоне», то «в целом устали» 59,4%, а 23,1% «ходят на работу без интереса». У 37% в обеих группах возникли проблемы со здоровьем на фоне эмоционального истощения. При этом почти 70% медработников из «красных зон» рассказали, что слышат от руководства фразу: «Не нравится — увольняйся». Также 42% опрошенных в этой группе сказали, что руководители не поддерживают их ни морально, ни финансово. На отсутствие поддержки со стороны руководства пожаловались и 50% медработников из «зелёных зон», 68,4% получили предложение уволиться, «если им что-то не нравится».

По словам Андрея Коновала, для того чтобы поправить ситуацию в «красной зоне», нужно дать врачам возможность восстановиться, предоставить дополнительный отпуск. Проблема, однако, заключается в том, что медиков из «зелёной зоны» некем заменить, врачи необходимы для каждодневного функционирования медучреждений, к тому же сейчас дефицит персонала накапливается из-за того, что многие уходят ради возможности подзаработать в ковидных больницах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С теми, кто работает непосредственно с больными, власть смогла наладить ситуацию благодаря сверхвысоким зарплатам. Однако, как уже говорилось выше, это не решает проблему усталости, а кем заменять тех, кому надо отдохнуть, непонятно, констатирует профсоюзный лидер.

Уже сейчас чувствуется нехватка младшего и среднего персонала. На всех больных не хватает медсестёр. Мы начинаем слышать истории о том, что людям не оказывают надлежащий уход (громкий скандал, например, разразился в Томске. — NEWS.ru). Предполагаю, что высокая смертность в России во многом объясняется этим, — говорит Коновал.

По его мнению, для решения проблемы дефицита кадров нужно вливать дополнительные деньги — 1 трлн рублей в год. Однако даже в этом случае результаты будут не раньше чем через год.

Врач — акушер-гинеколог и шеф редактор журнала «Ассистент врача» Анастасия Тарабрина также рассказывает об обострившейся ситуации с персоналом.

Во-первых, следует договариваться с медуниверситетами и колледжами для восполнения дефицита кадров. Молодых специалистов надо привлекать достойными дополнительными выплатами и жильём. Во-вторых, поднять реальную заработную плату всем врачам и среднему медперсоналу на одну ставку без манипуляций надбавками. В-третьих, оказывать меры соцподдержки: детские сады, санитарно-курортное лечение и так далее. В-четвёртых, надо обеспечить повышенную защиту врачей. В Госдуме как раз рассматривается законопроект, в котором медиков предлагают приравнять к полицейским при исполнении своих служебных обязанностей. Надеюсь, его примут. Анастасия Тарабрина врач, шеф-редактор журнала «Ассистент врача» врач, шеф-редактор журнала «Ассистент врача»

Она подчёркивает, что на самом деле все меры давно известны, но «их никто не исполняет». По мнению эксперта, проблема заключается в сокращении финансирования на здравоохранение.

Правительство не хочет вкладывать деньги в человеческий капитал, потому что уровень здравоохранения напрямую коррелирует с общим здоровьем населения нашей страны. Это очень печально, — считает Тарабрина.