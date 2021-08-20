«У нас и до пандемии не было никакого запаса прочности»

Более половины медработников, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузку, показали результаты опроса профильного приложения «Справочник врача». 63,1% медиков не успевают выполнять рабочий план, им приходится задерживаться на дополнительное время или брать работу на дом. NEWS.ru обсудил ситуацию с главой межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андреем Коновалом и председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Они рассказали, почему пандемия лишь усугубила давно существующую проблему и как можно исправить положение.

Михаил Шмаков

— Вам известно о тех проблемах, на которые, согласно опросу, жалуются врачи?

— Тема нехватки врачей неоднократно обсуждалась, особенно в связи с положением в ковидных госпиталях и переквалификацией на борьбу с вирусом врачей разных специальностей.

— Какое решение проблемы вы видите?

— Предоставление гарантированного рабочего места студенту по окончании техникума или вуза во многом поможет решить проблему. За то время, когда выпускник будет работать на этом первом рабочем месте, он будет приживаться в больнице, поликлинике. Многие захотят остаться. Без этой меры работа на высшее и среднее профессиональное образование, силы и средства, которые мы на неё тратим, бессмысленны.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Почему этой меры до сих пор нет?

— По причине отсутствия решений, прежде всего правительства. Хотя, конечно, это такая экономическая задача, которую нужно комплексно решать, чтобы в этом участвовали и частные, и государственные клиники, которых гораздо больше. Они должны обеспечивать обязательным первым рабочим местом и медсестёр, и врачей. Это повысит уровень здравоохранения в целом.

— Какова реакция правительства на подобные предложения?

— Там всегда говорят, что нет денег. Когда приходишь к бухгалтеру на любом хорошем предприятии, он тебе тоже всегда скажет, что денег нет. Правительство всегда говорит, что денег нет, потому что в этом случае ничего не надо делать и спроса нет, не надо отчитываться. Это всё естественные отговорки. Мы неоднократно на заседании российской трёхсторонней комиссии при обсуждении медицины ставили этот вопрос, но пока он сдвигается с мёртвой точки медленно.

— Это в любом случае не скорая мера. Можно ли что-то сделать, чтобы оперативно помочь перегруженным медработникам?

— Сейчас все оперативные меры и так приняты. Однако эта коронавирусная эпопея уже длится не месяц-два, а очень долго. Полтора года или даже больше. Меры приняты, даже если они работают не так эффективно, как хотелось бы. Однако корень проблемы именно в том, о чём я говорил раньше.

— Когда говоришь с врачами, они рассказывают, что выпускников как раз достаточно, но многие идут лишь на высокооплачиваемые специальности.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Это общая проблема нашей страны — низкие зарплаты. Нельзя винить людей в том, что они выбирают более денежные специальности, их, наоборот, нужно приветствовать. Проблема, тем не менее, очевидно, есть, её можно исправить только за счёт повышения расходов на здравоохранение. И без этого меры принимают, но их часто искажают на местах.

Андрей Коновал

— Вам известно о тех проблемах, на которые, согласно опросу, жалуются врачи?

— У нас очень немного членов профсоюза связано непосредственно с этой новой ковидной работой. Тем не менее хочу сказать, что и до пандемии была серьёзная проблема с перезагрузкой. Мы её оценивали в зависимости от специальности в 1,5–3 раза выше нормы. Это связано с низкими зарплатами и, соответственно, отсутствием кадров — на тех врачей, которые есть, ложится дополнительная нагрузка.

При этом врачи перерабатывают не только во время дополнительного времени, но и в основное время — из-за расширения зоны обслуживания и совмещения должностей. Иногда это даже не фиксируется, чтобы работник не мог получить дополнительную плату. Пандемия эту тенденцию усилила, также она усилила кадровый голод, так как некоторые врачи уволились из-за дополнительной нагрузки, другие заболели коронавирусом. В последнем случае помимо времени, ушедшего на болезнь, есть ещё карантинный период.

— Как можно решить проблему?

— Люди, вынужденные работать сверхурочно, должны получать за это дополнительные деньги. Работодатель должен это время фиксировать как сверхурочное должным образом. Это касается также, например, работы по выходным с документацией. Полагаю, что результаты опроса показывают картину чуть хуже, чем она есть на самом деле, просто потому, что скорее участие в нём принимали люди, недовольные своим положением. При этом какие бы ни были нюансы с социологией, скажу, исходя из опыта нашего профсоюза, что тенденция передана верно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— А что можно сделать в ближайшее время, чтобы исправить ситуацию, пока пандемия ещё продолжается?

— Правительство пытается что-то делать, оно одобрило стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19. Однако есть проблемы с выполнением этого поручения. По непонятным для меня и профсоюза причинам регионы перестраховываются в этом вопросе, ограничивают круг лиц, которым могут быть эти выплаты доступны. Также, по мнению нашего профсоюза, нужно распространить выплаты на работников первичного звена, заразившихся коронавирусом, а также ОРВИ и пневмонией. Ведь так или иначе, даже те врачи, которые не работают непосредственно с пациентами, заражёнными COVID-19, имеют высокий риск заразиться просто во время основной деятельности.

Сейчас возникает много конфликтных ситуаций, когда в некоторых регионах не выплачивают деньги даже тем врачам, у кого подтвердился коронавирус лабораторно, если не прошло определённое время между подтверждением и контактом с больным. В целом же наше здравоохранение должно всегда работать с запасом прочности на случай возникновения подобных пандемий. У нас же и до пандемии никакого запаса прочности не было.