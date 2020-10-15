Медики в России жалуются на отсутствие выплат за работу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8724297e-0ed4-11eb-bf5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи жалуются, что недополучают правительственные выплаты за работу с пациентами, болеющими коронавирусом.

О том, что многим сотрудникам больниц задерживают и не выплачивают в полном объёме обещанные средства, рассказали «Новым известиям» медработники, участвующие в пикетах «Заплати за COVID!».

Сопредседатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал заявил, что такие акции проходят регулярно с 26 сентября в ряде российских регионов, например в городах Удмуртии, в Санкт-Петербурге, Московской и Астраханской областях, Сочи, Владимир, Магнитогорске и др.

Он подчеркнул, что врачи отказались от формата митингов, чтобы соблюдать принципы безопасной социальной дистанции.

Со своей стороны фельдшер скорой помощи из Санкт-Петербурга Виктория Михеева напоминает, что два постановления правительства гарантируют медработникам выплаты за работу с больными коронавирусом пациентами.

Но на деле выплаты медики либо совсем не получают, либо получают лишь частично — за фактически отработанное время или с момента, когда контактировали с первым больным с подтверждённым диагнозом, — отмечает она.

Медик считает, что Минздрав превысил свои полномочия, когда в мае ограничил перечень оснований для выдачи медикам стимулирующих выплат, которые полагаются правительственными постановлениями.

Мы считаем, что нельзя ограничиваться ковид-госпиталями и ковид-бригадами, а также теми, кто берёт мазки на коронавирус, — настаивает Михеева.

По её мнению, стимулирующие должны выплачиваться и обычным сотрудникам стационаров, где лечатся больные с COVID-19.

Те высокие выплаты, о которых говорили первые лица государства, к сожалению, никак не стыкуются с реальностью. При этом Минздрав признаёт, что остаётся должен медработникам. Однако в полном объёме выплаты почти нигде не производятся. Медики чувствуют себя обманутыми, — подводит итог Андрей Коновал.

Ранее NEWS.ru писал, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, основной массой заболевших коронавирусом становятся люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших — у работников офисов и чиновников.