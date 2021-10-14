Минздрав разрешил продавать в Сети лекарства по рецепту

В пресс-службе Минэкономразвития рассказали «Известиям», что Минздрав согласовал обновлённую версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Уточняется, что в последней редакции документа были учтены все пожелания ведомства.

Речь идёт о создании единого реестра о назначении рецептурных средств, а также о расширении перечня лекарств, на которых действует запрет на продажу через Интернет. Известно, что в список входили только наркотические, психотропные и спиртосодержащие лекарственные препараты с объёмной долей этилового спирта свыше 25%. Теперь в обновлённый список вошли препараты с содержанием небольшого количества наркотических средств.

При этом Минздрав рассматривает вопрос проведения пилотного эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств с применением ЭПР.

Ранее стало известно, что в правительстве хотят принять новые меры по усилению контроля за молодёжной и подростковой средой. Комиссия по профилактике правонарушений проведёт социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность учащихся к насильственным действиям.