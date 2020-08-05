Минпросвещения намерено создать реестр цифрового контента для школьников

https://static.news.ru/photo/7e5d8840-d6f7-11ea-bed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Министерство просвещения РФ намерено разработать правила проверки электронного контента для школьников на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и создать каталог рекомендуемых ресурсов. Об этом сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

Принципиально важны два аспекта. Первый: экспертиза в традиционном понимании пока возможна только по отношению к учебникам. Для электронного контента ещё предстоит обсудить и разработать правила верификации и модерации. Второй аспект: насколько этого контента достаточно для задач обучения и воспитания? — заявила в интервью «Коммерсанту» Васильева.

По её словам, в настоящее время не для всех классов и тем школьной программы существует необходимый материал в цифровом формате. Однако в Интернете можно найти яркий, интересный и зрелищный контент по отдельным темам. Васильева не исключает, что Минпросвещения проведёт конкурс для тех, кто хотел бы со своим контентом войти в каталог ресурсов министерства. По её словам, экспертизу этого материала могли бы провести экспертные организации и научные институты. Она подчеркнула, что создание каталогов образовательного цифрового контента, соответствующего ФГОС, вовсе не означает, что остальной обучающий материал в Интернете будет запрещён, «просто в помощь учителям и родителям появится общедоступный ресурс».

Как писал NEWS.ru, в России не планируется переходить на дистанционное обучение, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, «учителя никто не заменит». Он отметил, что многие родители переживают по данному вопросу. По его словам, такие настроения со стороны родителей появляются после публикации информации об улучшении некоторых результатов на дистанционном обучении. Музаев также подчеркнул, что против такого формата обучения выступили все, от министров до президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.