Минобороны рассекретило название парада 1941 года на Красной площади

https://static.news.ru/photo/f7bb3574-207c-11eb-aa50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiang Kehong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный парад 1941 года на Красной площади в Москве носил секретное название «Операция войск Московского гарнизона». Оно было придумано в целях обеспечения секретности мероприятия.

Данный факт стал известен из архивных документов о параде, которые рассекретило Минобороны, опубликовав их в специальном историко-познавательном отделе на своём сайте к 79-й годовщине парада. Он стал одним их важнейших событий в истории Отечества в XX веке.

Название парада фигурирует в справке с данными о количестве выводимых на площадь войск столичного гарнизона. Подписан документ комендантом Москвы генерал-майором Кузьмой Синиловым. В операции были задействованы порядка 30 тыс. военнослужащих, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомобиля.

На площадь вышли пехотинцы, танкисты, моряки, сапёры, связисты и представители других род войск. В день проведения парада был усилен пропускной режим на Красную площадь. Комендант лично утвердил список на допуск людей и автомобилей, из него следует, что кроме участников парада на главную площадь страны могли прибыть только 41 человек и четыре служебных автомобиля.

Парад войск Красной армии начался в осаждённой Москве ранним утром 7 ноября 1941 года. В 08:10 все радиостанции начали передавать речь Сталина перед участниками парада. Прямо с Красной площади участники парада уходили на фронт. Историки приравняли этот парад по силе его значения к важной военной операции. Он имел огромное значение для поднятия боевого духа армии, а также для всего мира, показав, что Москва не сдаётся и боевой дух советских людей не сломлен.

Рассекреченные о параде документы свидетельствуют, с какой тщательностью командование Московского гарнизона подошло к организации прибытия и убытия частей пехоты, кавалерии, техники, к порядку и времени движения колонн по Красной площади, наличию средств связи и прочему. Всё это удалось сделать, несмотря на тяжелейшую обстановку в условиях боёв на подступах к столице.

В этот день военные парады состоялись не только в Москве, но и Куйбышеве, Воронеже. Так, согласно архивным документам, куйбышевский парад включал в себя не только наземную, но и воздушную часть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в прошлом году в Москве прошёл марш в честь 78-й годовщины парада 1941 года. В нём участвовали суворовцы, кадеты, военнослужащие почётного караула трёх видов войск, артисты, волонтёры и не только.