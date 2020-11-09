«Есть право на частную жизнь»: Милонов об интимном видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/dce84c08-2295-11eb-867f-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался относительно скандала, возникшего вокруг интимного видео с участием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. По словам парламентария, тех, кто обнародовал запись, нужно отдать футболисту на час, а потом «забрать их тушки».

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось интимное видео, предположительно, с Дзюбой. На записи мужчина лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. После этого на спортсмена обрушилась критика со стороны общественности. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава спортсменов на ноябрьских сборах.

Милонов, в свою очередь, отметил, что люди с такими большими зарплатами, как у российских футболистов, не могут быть моральными и нравственными. В противном случае игроки тратили бы средства на благотворительность, а не на дорогие машины и другие элементы роскошной жизни. Депутат считает, что в произошедшем скандале Дзюба сам виноват, раз снимает «такие видео», однако политику, по собственному признанию, жаль спортсмена. Форвард, как заметил парламентарий, не виновен в том, что его «вскрыли».

По словам Милонова, всем надо помнить, и публичным людям в частности, что личная жизнь — это личная жизнь. Её никто не отнимает, однако и в этом контексте есть вещи, которые выглядят странно.

Особенно учитывая то, что человек ещё это и сам снимает. Тут главное — обратить внимание на тех, кто это опубликовал. Найти негодяев и отдать Дзюбе. Отдать и через час забрать их тушки. Ну, потому что так нельзя. Есть право на частную жизнь, на её неприкосновенность, — приводит высказывание Милонова Пятый канал.

Парламентарий также призвал прекратить обсуждение истории, произошедшей с игроком.

Как ранее писал NEWS.ru, актёр Данила Козловский поддержал капитана российской сборной Артёма Дзюбу после публикации скандального видео.