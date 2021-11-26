Миллионы россиян не смогут выехать за границу из-за просроченных долгов

Около семи-восьми миллионов российских граждан могут испытать трудности при пересечении границы из-за просроченной задолженности, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, передаёт РИА Новости. По его словам, проблемы могут возникнуть у тех, кто не выплачивает долг на сумму от 30 тысяч рублей дольше 90 дней.

По факту в зоне риска находятся все граждане, имеющие какую-либо задолженность. Но если мы говорим о банковских клиентах, то сегодня потенциально невыездными являются порядка семи-восьми миллионов человек. Таким образом, каждый шестой заёмщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну, — сказал Мехтиев.

Коллектор посоветовал заёмщикам, имеющим текущую или закрытую задолженность, за 10–14 дней до выезда за границу уточнить на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наличие своих данных в базе исполнительных производств. В случае обнаружения этой информации необходимо погасить долг и сообщить об этом в ведомство, наложившее запрет на выезд.

Ранее Мехтиев сообщил, что главной причиной просрочки по кредитам являются финансовые трудности заёмщиков. При этом, по его словам, принципиальных неплательщиков в последнее время стало значительно меньше.

По данным исследования финансового маркетплейса «Юником 24», около 40% держателей кредиток в России имеют две и более карт, поэтому находятся в зоне риска по своевременному платежу по кредиту. Аналитики полагают, что чем больше у человека кредитных карт, тем выше вероятность просрочки. При финансовых трудностях специалисты советуют ограничить количество займов.