Михалков не помогал с адвокатом подозреваемым по делу об имуществе Баталова

https://static.news.ru/photo/b060cae0-2059-11eb-9899-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр и президент Российского фонда культуры Никита Михалков старался не вмешиваться в резонансное дело о краже денег и имущества актёра Алексея Баталова. Об этом заявил адвокат Павел Астахов.

Когда Никита Сергеевич увидел эту новость, он очень удивился и рассердился: почему моё имя склоняется, какого нотариуса я предоставил? — приводит слова режиссёра юрист.

По его словам, помощь с подбором нотариуса для актрисы Наталии Дрожжиной и юриста Михаила Цивина Михалковым никогда не предоставлялась. Он просто предложил им свой офис в качестве зоны примирения. Однако стороны всё равно не смогли прийти к соглашению и дело дошло до суда.

Никита Сергеевич предложил подписать всё на нейтральной территории его студии «Три Тэ», когда его не будет. Он сказал: «Приезжайте, сами разберётесь, у меня есть выездной нейтральный нотариус», — цитирует Teleprogramma.pro Астахова.

Ранее актёр Борис Токарев заявил, что суда по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова, в котором подозревают актрису Наталию Дрожжину и юриста Михаила Цивина, не будет, так как в дело вмешался Никита Михалков.

В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании фигурантов и предъявлении им обвинения. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, писал NEWS.ru.