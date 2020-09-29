МИД РФ заявил о прекращении соглашения по торгпредствам между РФ и Украиной

https://static.news.ru/photo/ccdbfc18-0280-11eb-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соглашение между правительствами России и Украины о взаимном учреждении торговых представительств прекратило своё действие с 27 сентября. Об этом заявили в МИД РФ.

27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, — говорится в сообщении.

Документ был подписан в Москве в октябре 1992 года.

Как писал NEWS.ru, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь заявил о планах Киева продолжать расторгать двусторонние соглашения с Москвой. Политик подчеркнул, что при разрыве документов необходимо соблюдать все необходимые процедуры для исключения двоякой трактовки.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». Киев утверждает, что Москва вмешивается во внутренние дела Украины, а также является стороной конфликта на Донбассе. После этого Киев начал в одностороннем порядке разрывать различные документы с Россией. Так, с 1 апреля 2019 года прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией.