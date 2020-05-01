МЧС призвало россиян соблюдать правила безопасности в майские праздники

https://static.news.ru/photo/d0329d22-8ba2-11ea-9cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает россиян соблюдать технику безопасности во время майских праздников. Ведомство напоминает о необходимости проверять электроприборы, провода и розетки, а также печи.

В МЧС подчеркнули, что если в регионе введён особый противопожарный режим, то запрещается разведение открытого огня. Также запрещено сжигать траву, особенно под хвойными деревьями, на торфяниках и вблизи от строений.

Для обеспечения безопасности на майские праздники создана группировка в составе почти 700 тысяч человек и более 175 тысяч единиц техники.

Нерабочие дни продлены в России до 11 мая. Почти по всей стране уже больше месяца действует режим самоизоляции. Людям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Многие пережидают карантин на дачах.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что если жители России не отнесутся ответственно к режиму самоизоляции в майские праздники, то ограничения придётся ужесточать после 12 мая, писал NEWS.ru.