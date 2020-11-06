Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Жванецкого

https://static.news.ru/photo/48d551e0-2043-11eb-8b53-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: SovFedInfo/vk.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика, Народного артиста РФ Михаила Жванецкого.

В телеграмме, адресованной Московскому театру миниатюр, которым при жизни руководил писатель, сенатор отметила, что глубоко опечалена известием о его смерти. По её словам, Жванецкий навсегда останется всенародно любимым мэтром юмористического жанра и блестящим рассказчиком.

Он обладал редким даром — умением размышлять обо всём, что наполняет нашу жизнь, заставляя людей смеяться и грустить. Настоящий мастер сатиры с тонким философским отношением к миру, — говорится в послании.

Матвиенко также попросила коллег Жванецкого передать её соболезнования родным и близким писателя.

Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Незадолго до этого он принял решение прекратить сценическую деятельность из-за ухудшения здоровья.

Как писал NEWS.ru, столичные власти собираются увековечить память сатирика, установив на доме, в котором он жил, табличку. Кроме того, Мосгордума готова рассмотреть и другие инициативы по этому вопросу.