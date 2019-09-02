https://static.news.ru/photo/ef6f3268-cd61-11e9-91cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Haasmann/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Учёные из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук прогнозируют магнитную бурю в конце сентября.

В прогнозе на ближайший месяц, опубликованном на сайте лаборатории, говорится, что средняя магнитная буря G2 может произойти 27-28 сентября. Также слабая буря G1 произошла утром в понедельник, 2 сентября.

Магнитные бури являются причиной сбоев в работе техники, они также могут негативно влиять на самочувствие людей.

Как ранее писал News.ru, чёрная дыра колоссальных размеров обнаружена в галактике Holm 15A, которая расположена в 700 млн световых лет от Земли. Это самый большой такой объект во Вселенной, открытый учёными.