Лётчик рассказал о возможной причине крушения самолёта ведущего НТВ

https://static.news.ru/photo/df424084-2296-11eb-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: gorodschekino.ru

Причиной авиакатастрофы с участием легкомоторного самолёта, в котором находился ведущий НТВ Александр Колтовой, могла стать утечка масла.

Характерный беловато-серый след можно было увидеть на опубликованном ранее видео. Утечка масла могла повлечь за собой проблемы с двигателем, что и привело к потере управления. Об этом рассказал заслуженный военный лётчик России Владимир Попов.

Это как раз характерно для того, когда распыляется масло, а не горит самолёт сам по себе, — заявил Попов в интервью изданию MK.RU.

Самолёт Cessna 7, на борту которого находились Колтовой и 33-летняя женщина по имени Наталья Климова, разбился в районе Новорязанского шоссе. Первоначально предполагалось, что с ведущим летела его жена, но позднее выяснилось, что её в самолёте не было.

После вылета с аэродрома Мячково в Раменском районе у самолёта отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью. По факту катастрофы СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий телеканала НТВ. Основными являются две из них.