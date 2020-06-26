Лобков объяснил свою попытку проголосовать дважды

https://static.news.ru/photo/c705c91c-b7c2-11ea-80fd-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков Фото: pavel.lobkov/facebook.com

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков рассказал, что 26 июня ему пришлось давать разъяснения пришедшим к нему сотрудникам полиции по причинам своей попытки дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.

По его словам, это был эксперимент, с помощью которого он хотел показать уязвимость системы. Об этом Лобков рассказал в беседе с РИА Новости.

25 июня тележурналисту выдали бюллетень для голосования на избирательном участке № 141 в Тверском районе Москвы. При этом за неделю до старта плебисцита он прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет.

По словам журналиста, в отношении него заводят административное дело.

Взяли с меня объяснение. Я написал собственноручное объяснение, что я делал вчера, что это был эксперимент не с целью проголосовать, а с целью показать уязвимость в избирательной системе, в частности, в цифровой, — заявил он.

Лобков отметил, что пока его никуда не вызывали, но он не исключает такой возможности в будущем. Журналист выразил надежду, что суд встанет на его сторону, так как «мы сделали действительно достаточно серьёзный тест системе». Он подчеркнул, что не ставил задачу два раза проголосовать. По его словам, в противном случае он бы «тихо проголосовал и никому бы об этом не сказал».

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала «провокацией» попытки дважды проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.