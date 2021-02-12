Лингвист не нашёл клеветы в высказывании Навального в деле о клевете

https://static.news.ru/photo/f6b80d56-6d4c-11eb-a3fd-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Эксперт-лингвист со стороны защиты, профессор Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Анатолий Баранов заявил, что в высказывания политика Алексея Навального об участниках ролика в поддержку поправок к Конституции не содержат клеветы.

Он пояснил, что для определения клеветы необходимо найти утверждение, которое можно проверить на соответствие действительности.

Все слова передают негативную оценку, она фиксирована в словарях русского языка. <...> Основная сложность со словом «предатели». Оно используется в разных значениях. <....> Слово «предатель» используют в прямом и в переносном смысле. Второе значение не очень хорошо фиксировано в словарях, но оно представлено в обыденной речи, например, «Муж, предатель, ушёл к любовнице», — поделился он.

Баранов уверен, что в публикации Навального слово «предатель» явно употребляется в переносном смысле, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Я бы вообще не назвал это утверждениями. Это оценки и оценочные суждения. Я не вижу утверждения здесь. Здесь нет ни одной фразы, которую можно проверить на соответствие действительности, — подчеркнул он.

По его словам, трактовка высказывания как факта носит «вымученный» характер.

Ранее эксперт-лингвист со стороны обвинения Альбина Глотова признала, что высказывание политика Алексея Навального об участниках видеоролика в поддержку поправок к Конституции было оценочным. При этом в своей работе она опиралась на книгу Баранова, который выступает экспертом со стороны защиты. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.