Летом у россиян будет всего одна короткая рабочая неделя

https://static.news.ru/photo/a471b368-c27d-11eb-a8e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третья неделя июня станет единственной короткой рабочей неделей за всё лето. Она связана с празднованием 12 июня Дня России, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что поскольку праздник выпадает на субботу, выходной будет перенесён на понедельник, 14 июня.

В мае у россиян были длинные выходные. Из-за коронавируса президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая. Они связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Ранее стало известно, что польза от сокращения рабочих часов доказана ВОЗ и Международной организацией труда. Во многих странах мира обсуждается переход на четырёхдневную рабочую неделю, в том числе потому, что 32 рабочих часа в неделю способствуют лучшему балансу личной жизни и работы.