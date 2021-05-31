16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Летом у россиян будет всего одна короткая рабочая неделя

05:01, 01 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третья неделя июня станет единственной короткой рабочей неделей за всё лето. Она связана с празднованием 12 июня Дня России, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что поскольку праздник выпадает на субботу, выходной будет перенесён на понедельник, 14 июня.

В мае у россиян были длинные выходные. Из-за коронавируса президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая. Они связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Ранее стало известно, что польза от сокращения рабочих часов доказана ВОЗ и Международной организацией труда. Во многих странах мира обсуждается переход на четырёхдневную рабочую неделю, в том числе потому, что 32 рабочих часа в неделю способствуют лучшему балансу личной жизни и работы.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео