Летавший в Ниццу чиновник обвинил журналистов в негативном отношении

Министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин подтвердил, что летал в Ниццу с женой, главой Чердаклинского района региона Марией Шпак. По его словам, издание, сообщившее об этом, негативно относится ко всей работе исполнительной власти области.
Данный сайт, который опубликовал [информацию], довольно негативно настроен в отношении всего и вся, что происходит в Ульяновской области. Любители порассуждать на предмет всей власти и всех, кто причастен непосредственно к формам исполнительной власти. Всё то, что там написано, домыслы. Это рассуждения лично того, кто это написал. Факт моего отпуска действительно подтверждается, — сказал чиновник.
Он рассказал, что попал во Францию, авиасообщение с которой приостановлено, через Лондон. После поездки он сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. При этом рейс в британскую столицу был регулярным, отдельный самолёт чиновник не выкупал.
Документы на билет на самолёт есть, именно посадочные, на одно место выкуплены, на что есть подтверждающие документы, а не на весь самолёт, — добавил он.
Семёнкин отметил, что готов сотрудничать со следствием и предоставить необходимые документы,
Накануне местное издание Ulnovosti
Как писал NEWS.ru, инцидент заинтересовал прокуратуру Ульяновской области. Ведомство проверит, нет ли в поездке Семёнкина и Шпак коррупционной составляющей. Глава региона Сергей Морозов потребовал разобраться в произошедшем.