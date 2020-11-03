Летавший в Ниццу чиновник обвинил журналистов в негативном отношении

https://static.news.ru/photo/0f331098-1dd8-11eb-b11f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Семёнкин Фото: facebook.com/michail.semenkin

Министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин подтвердил, что летал в Ниццу с женой, главой Чердаклинского района региона Марией Шпак. По его словам, издание, сообщившее об этом, негативно относится ко всей работе исполнительной власти области.

Данный сайт, который опубликовал [информацию], довольно негативно настроен в отношении всего и вся, что происходит в Ульяновской области. Любители порассуждать на предмет всей власти и всех, кто причастен непосредственно к формам исполнительной власти. Всё то, что там написано, домыслы. Это рассуждения лично того, кто это написал. Факт моего отпуска действительно подтверждается, — сказал чиновник.

Он рассказал, что попал во Францию, авиасообщение с которой приостановлено, через Лондон. После поездки он сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. При этом рейс в британскую столицу был регулярным, отдельный самолёт чиновник не выкупал.

Документы на билет на самолёт есть, именно посадочные, на одно место выкуплены, на что есть подтверждающие документы, а не на весь самолёт, — добавил он.

Семёнкин отметил, что готов сотрудничать со следствием и предоставить необходимые документы, передаёт «Говорит Москва».

Накануне местное издание Ulnovosti сообщило , что министр и его жена летали во Францию на частном джете, потратив на это не меньше 6 млн рублей. По данным авиатрекеров, бизнес-джет польской авиакомпании летал из Ульяновска в Ниццу через Лондон.

Как писал NEWS.ru, инцидент заинтересовал прокуратуру Ульяновской области. Ведомство проверит, нет ли в поездке Семёнкина и Шпак коррупционной составляющей. Глава региона Сергей Морозов потребовал разобраться в произошедшем.