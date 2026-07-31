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31 июля 2026 в 18:07

Куриные крылья готовлю так: обычная часть курицы превращается во вкуснятину

Фото: D-NEWS.ru
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Куриные крылышки давно перестали быть просто бюджетной частью курицы. Если приготовить для них правильный маринад, они получаются невероятно сочными, с аппетитной золотистой корочкой и насыщенным вкусом.

Греческий йогурт делает мясо особенно нежным, горчица добавляет пикантность, томатная паста помогает получить красивый цвет, а копченая паприка и чеснок создают аромат, перед которым трудно устоять.

Для приготовления понадобится: 1 кг куриных крыльев, разделенных на две фаланги, 4 ст. л. греческого йогурта, 100 мл молока, 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. томатной пасты, 2 ч. л. сушеного чеснока, 1/2 ч. л. копченой паприки, соль и черный перец по вкусу.

Для маринада соедините йогурт, молоко, горчицу, томатную пасту, сушеный чеснок, копченую паприку, соль и перец до однородности. На каждой фаланге сделайте несколько неглубоких надрезов, чтобы маринад лучше пропитал мясо, затем полностью покройте крылышки соусом и оставьте минимум на полтора часа.

После этого выложите их на противень или в корзину аэрогриля и готовьте при 190–200 градусах около 35–45 минут, один раз перевернув в середине приготовления. Перед подачей по желанию посыпьте крылышки кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.

Личный опыт

Чаще всего я оставляю крылышки мариноваться не на полтора часа, а на ночь — тогда мясо становится еще мягче и ароматнее. Подавать их люблю с легким чесночным соусом на основе греческого йогурта и свежими овощами: получается вкуснее многих ресторанных закусок.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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